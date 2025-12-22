В террористической России сообщили о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого.

Анатолий Лобоцкий скончался (фото из открытых источников)

По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, актер скончался в возрасте 66 лет. Сведения о его смерти подтвердили родственники.

Накануне в СМИ регулярно появлялись сообщения о серьезных проблемах со здоровьем артиста. В частности, говорилось, что в последнее время Лобоцкий якобы боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, опухоль у него была обнаружена после обращения к врачам с жалобами на боль в грудной клетке. Сообщалось, что в 2024 году актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, однако впоследствии заболевание якобы распространилось и на другие органы.

В то же время, сам Анатолий Лобоцкий ранее отказывался комментировать слухи о наличии у него опухоли.

Анатолий Лобоцкий — муж российской актрисы Юлии Рутберг, многолетнюю актерскую карьеру и сыграл десятки ролей в кино и театре. Наиболее известен зрителям благодаря роли отца Саши Кострова в сериале "Молодежка"



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Всеволода Шиловского. Кинодеятель скончался в возрасте 87 лет.

По данным пропагандистского ресурса Стархит, в творчестве Шиловского более 150 ролей в фильмах и телесериалах. Среди самых известных его работ — "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман", "Дело чести", "Естественный отбор", "Трюкачи", "Сыщики" и многие другие.

По причине смерти стало известно, что весной после медицинского обследования у Всеволода Шиловского диагностировали рак. Об этом знали только самые близкие люди, ведь режиссер театра и кино не хотел распространять информацию о болезни и до конца продолжал свою работу. "Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть представления", — сообщил инсайдер.

