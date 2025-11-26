У терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Всеволода Шиловського. Кінодіяч помер у віці 87 років.

Всеволод Шиловський (фото з відкритих джерел)

За даними пропагандистського ресурсу Стархіт, у творчому доробку Шиловського понад 150 ролей у фільмах та телесеріалах. Серед найвідоміших його робіт – "Улюблена жінка механіка Гаврилова", "Військово-польовий роман", "Справа честі", "Природний відбір", "Трюкачі", "Сищики" та багато інших.

Стосовно причини смерті стало відомо, що навесні після медичного обстеження у Всеволода Шиловського діагностували рак. Про це знали лише найближчі люди, адже режисер театру і кіно не хотів розповсюджувати інформацію про хворобу та до кінця продовжував свою роботу. "Причина смерті Всеволода Миколайовича — онкологія, лікарі її виявили у квітні. Незважаючи на це, він все одно продовжував грати вистави", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Росії раптово помер відомий актор — зірка кіно і серіалів. На 69 році життя в Росії помер відомий актор, зірка численних фільмів і серіалів — Володимир Симонов.

Як повідомляють російські ЗМІ, останні роки його життя були ускладнені серйозними проблемами із серцем. У артиста діагностували гіпертонічну хворобу, яка могла спричинити інфаркт або раптову зупинку серця. Попри небезпечний діагноз, Симонов до останнього залишався відданим сцені й продовжував виступати у рідному театрі.

"Прийшла новина, в яку не хочеться і неможливо повірити. Не стало народного артиста Росії Володимира Олександровича Симонова. Горе. Слів немає, тільки сльози. Світла пам'ять", — зазначили колеги з театру імені Вахтангова, де він працював.

