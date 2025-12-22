Був зіркою багатьох серіалів та мелодрам: у Росії помер відомий актор

У терористичній Росії повідомили про смерть народного артиста РФ Анатолія Лобоцького.

Анатолій Лобоцький помер (фото з відкритих джерел)

За інформацією російського пропагандистського агентства ТАСС, актор помер у віці 66 років. Відомості про його смерть підтвердили родичі.

Напередодні в медіа регулярно з’являлися повідомлення про серйозні проблеми зі здоров’ям артиста. Зокрема, йшлося про те, що останнім часом Лобоцький нібито боровся з онкологічним захворюванням. За даними ЗМІ, пухлину у нього виявили після звернення до лікарів зі скаргами на біль у грудній клітці. Повідомлялося, що у 2024 році акторові видалили частину легені через периферичний рак, однак згодом захворювання нібито поширилося й на інші органи.

Водночас сам Анатолій Лобоцький раніше відмовлявся коментувати чутки про наявність у нього пухлини.

Анатолій Лобоцький — чоловік російської акторки Юлії Рутберг, має багаторічну акторську кар’єру та зіграв десятки ролей у кіно й театрі. Найбільш відомий глядачам завдяки ролі батька Саші Кострова у серіалі "Молодіжка"



Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Всеволода Шиловського. Кінодіяч помер у віці 87 років.

За даними пропагандистського ресурсу Стархіт, у творчому доробку Шиловського понад 150 ролей у фільмах та телесеріалах. Серед найвідоміших його робіт – "Улюблена жінка механіка Гаврилова", "Військово-польовий роман", "Справа честі", "Природний відбір", "Трюкачі", "Сищики" та багато інших.

Стосовно причини смерті стало відомо, що навесні після медичного обстеження у Всеволода Шиловського діагностували рак. Про це знали лише найближчі люди, адже режисер театру і кіно не хотів розповсюджувати інформацію про хворобу та до кінця продовжував свою роботу. "Причина смерті Всеволода Миколайовича — онкологія, лікарі її виявили у квітні. Незважаючи на це, він все одно продовжував грати вистави", — повідомив інсайдер.

