Был звездой многих сериалов: в России скончался популярный актер
commentss НОВОСТИ Все новости

Был звездой многих сериалов: в России скончался популярный актер

Игорю Золотовичскому было 64 года на момент смерти

14 января 2026, 21:53
В террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Игоря Золотовичского.

Игорь Золотовичский (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских медиа, к моменту смерти Игорю Золотовичскому было 64 года.

Пропагандистские ресурсы отмечают, что Золотовичский занимался преподавательской деятельностью и был ректором школы-студии МХАТ. В его творческом наследии — десятки ролей в кинофильмах и сериалах. Среди самых известных проектов при его участии называют "Сердце капитана Немова", "Ландыш Серебристый", "Самая красивая", "Каменская" и многие другие.

В последние месяцы своей жизни Игорь Золотовичский боролся с онкологической болезнью. Именно онкологическое заболевание и указывают как причину смерти. Известно, что актер скончался в медицинском заведении.

Информации о позиции Игоря Золотовичского по поводу войны в Украине нет. Также сообщается, что он не был внесен в базу преступников "Миротворец".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической России сообщили о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого.

По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, актер скончался в возрасте 66 лет. Сведения о его смерти подтвердили родственники. Накануне в СМИ регулярно появлялись сообщения о серьезных проблемах со здоровьем артиста. В частности, говорилось, что в последнее время Лобоцкий якобы боролся с онкологическим заболеванием. По данным СМИ, опухоль у него была обнаружена после обращения к врачам с жалобами на боль в грудной клетке. Сообщалось, что в 2024 году актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, однако впоследствии заболевание якобы распространилось и на другие органы. В то же время, сам Анатолий Лобоцкий ранее отказывался комментировать слухи о наличии у него опухоли.



