Головна Новини Зірки персона Був зіркою багатьох серіалів: у Росії помер популярний актор
commentss НОВИНИ Всі новини

Був зіркою багатьох серіалів: у Росії помер популярний актор

Ігорю Золотовицькому було 64 роки на момент смерті

14 січня 2026, 21:53
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Ігоря Золотовицького.

Був зіркою багатьох серіалів: у Росії помер популярний актор

Ігор Золотовицький (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських медіа, на момент смерті Ігорю Золотовицькому було 64 роки.

Пропагандистські ресурси зазначають, що Золотовицький займався викладацькою діяльністю та був ректором школи-студії МХАТ. У його творчому доробку — десятки ролей у кінофільмах і серіалах. Серед найвідоміших проєктів за його участі називають "Серце капітана Немова", "Конвалія Срібляста", "Найкрасивіша", "Каменська" та багато інших.

В останні місяці свого життя Ігор Золотовицький боровся з онкологічною хворобою. Саме онкологічне захворювання і вказують як причину смерті. Відомо, що актор помер у медичному закладі.

Інформації про позицію Ігоря Золотовицького щодо війни в Україні немає. Також повідомляється, що він не був внесений до бази злочинців "Миротворець".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  у терористичній Росії повідомили про смерть народного артиста РФ Анатолія Лобоцького.

За інформацією російського пропагандистського агентства ТАСС, актор помер у віці 66 років. Відомості про його смерть підтвердили родичі. Напередодні в медіа регулярно з’являлися повідомлення про серйозні проблеми зі здоров’ям артиста. Зокрема, йшлося про те, що останнім часом Лобоцький нібито боровся з онкологічним захворюванням. За даними ЗМІ, пухлину у нього виявили після звернення до лікарів зі скаргами на біль у грудній клітці. Повідомлялося, що у 2024 році акторові видалили частину легені через периферичний рак, однак згодом захворювання нібито поширилося й на інші органи. Водночас сам Анатолій Лобоцький раніше відмовлявся коментувати чутки про наявність у нього пухлини.

 



Джерело: https://www.starhit.ru/novosti/skonchalsya-akter-i-rezhisser-igor-zolotovickii-6768823/
