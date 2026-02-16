Была звездой оперной сцены: ушла из жизни известная артистка Украины

На 84-м году жизни скончалась народная артистка Украины и выдающаяся оперная певица Людмила Юрченко . Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в Facebook.

Людмила Юрченко (фото из открытых источников)

"Национальная опера Украины в глубокой скорби: сегодня, 15 февраля, в возрасте 83 лет ушла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Людмила Владимировна Юрченко", — говорится в заявлении.

В некрологе отметили весомый вклад артистки в развитие украинской оперной сцены. После своего дебюта Людмила Юрченко много лет оставалась одной из ведущих солисток, исполняя сложные зрительские партии. Ее известное мецко-сопрано стало настоящей визитной карточкой Национальной оперы вплоть до 2011 года.

"Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом. После окончания Киевской консерватории в 1969 году более четырех десятилетий, до 2011 года, Людмила Юрченко не пела на главной оперной сцене Украины". участия, разве что в опере не было мецко-сопрановых партий", — сообщили на странице.

Важным событием в жизни певицы стало участие в престижном международном вокальном соревновании среди ведущих оперных голосов Европы, где она одержала победу для Украины.

"Не случайно выступление Людмилы Юрченко в 1971 году на Международном конкурсе в Барселоне, в котором принимали участие лучшие вокальные силы Европы, произвело настоящий фурор и принесло заслуженную награду — в Киев она привезла золотую медаль", — подчеркнули в Национальной опере.

