Была звездой оперной сцены: ушла из жизни известная артистка Украины

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
На 84-м году жизни скончалась народная артистка Украины и выдающаяся оперная певица Людмила Юрченко . Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в Facebook.
Людмила Юрченко (фото из открытых источников)
В некрологе отметили весомый вклад артистки в развитие украинской оперной сцены. После своего дебюта Людмила Юрченко много лет оставалась одной из ведущих солисток, исполняя сложные зрительские партии. Ее известное мецко-сопрано стало настоящей визитной карточкой Национальной оперы вплоть до 2011 года.
Важным событием в жизни певицы стало участие в престижном международном вокальном соревновании среди ведущих оперных голосов Европы, где она одержала победу для Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легендарная украинская художественная гимнастка , Герой Украины и заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после перенесенного заболевания COVID-19.
В интервью Дмитрию Гордону дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что лечение ее матери было неправильным.