logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Была звездой оперной сцены: ушла из жизни известная артистка Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Была звездой оперной сцены: ушла из жизни известная артистка Украины

Людмила Юрченко умерла на 84-м году жизни

16 февраля 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  На 84-м году жизни скончалась народная артистка Украины и выдающаяся оперная певица Людмила Юрченко . Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в Facebook.

Была звездой оперной сцены: ушла из жизни известная артистка Украины

Людмила Юрченко (фото из открытых источников)

"Национальная опера Украины в глубокой скорби: сегодня, 15 февраля, в возрасте 83 лет ушла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Людмила Владимировна Юрченко", — говорится в заявлении.

В некрологе отметили весомый вклад артистки в развитие украинской оперной сцены. После своего дебюта Людмила Юрченко много лет оставалась одной из ведущих солисток, исполняя сложные зрительские партии. Ее известное мецко-сопрано стало настоящей визитной карточкой Национальной оперы вплоть до 2011 года.

"Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом. После окончания Киевской консерватории в 1969 году более четырех десятилетий, до 2011 года, Людмила Юрченко не пела на главной оперной сцене Украины". участия, разве что в опере не было мецко-сопрановых партий", — сообщили на странице.

Важным событием в жизни певицы стало участие в престижном международном вокальном соревновании среди ведущих оперных голосов Европы, где она одержала победу для Украины.

"Не случайно выступление Людмилы Юрченко в 1971 году на Международном конкурсе в Барселоне, в котором принимали участие лучшие вокальные силы Европы, произвело настоящий фурор и принесло заслуженную награду — в Киев она привезла золотую медаль", — подчеркнули в Национальной опере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легендарная украинская художественная гимнастка , Герой Украины и заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после перенесенного заболевания COVID-19.

В интервью Дмитрию Гордону дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что лечение ее матери было неправильным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости