Була зіркою оперної сцени: пішла з життя відома артистка України

На 84-му році життя померла народна артистка України та видатна оперна співачка Людмила Юрченко. Про це повідомили на сторінці Національна опера України у Facebook.

Людмила Юрченко (фото з відкритих джерел)

"Національна опера України в глибокій скорботі: сьогодні, 15 лютого, у віці 83 років відійшла у вічність видатна оперна співачка, педагог, народна артистка України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Людмила Володимирівна Юрченко", — йдеться в заяві.

У некролозі наголосили на вагомому внеску артистки у розвиток української оперної сцени. Після свого дебюту Людмила Юрченко багато років залишалася однією з провідних солісток, виконуючи складні партії для глядачів. Її відоме мецо-сопрано стало справжньою візитівкою Національної опери аж до 2011 року.

"Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, а й усього українського вокального мистецтва, збагаченого її натхненним талантом. Після закінчення Київської консерваторії в 1969 році більше чотирьох десятиліть, до 2011 року, Людмила Юрченко співала на головній оперній сцені України. Практично не було жодної прем'єри, в якій вона не брала б участі, хіба що в опері не було мецо-сопранових партій", — повідомили на сторінці.

Важливою подією в житті співачки стала участь у престижному міжнародному вокальному змаганні серед провідних оперних голосів Європи, де вона здобула перемогу для України.

"Не випадково виступ Людмили Юрченко в 1971 році на Міжнародному конкурсі в Барселоні, в якому брали участь кращі вокальні сили Європи, справив справжній фурор і приніс заслужену нагороду — до Києва вона привезла золоту медаль", — підкреслили в Національній опері.

Наагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що легендарна українська художня гімнастка, Герой України та заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна померла після перенесеного захворювання на COVID-19.

В інтерв’ю Дмитру Гордону донька спортсменки — президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна — заявила, що лікування її матері було неправильним.

