«Было более ста женщин»: жена Бабкина рассказала о его изменах

35-летняя Снежана Бабкина, которая уже 12 лет замужем за украинским артистом Сергеем Бабкиным, рассказала о том, как узнала о его многочисленных изменах.

Снежана и Сергей Бабкины (фото из открытых источников)

В программе "Жизнь известных людей", женщина откровенно призналась, что после свадьбы в их отношениях была идиллия, но вскоре ее сменил семейный кризис. Снежана рассказала, что знала, какой у ее супруга гонорар, но не понимала, почему он привозит домой на половину меньше денег, чем заработал.

Жена артиста призналась, что вскоре все поняла. Ей приснился сон, в котором ее возлюбленный стоял в обнаженном виде, а рядом с ним было огромное количество кукол Барби, не дающих ему пройти. Тогда Снежана решила откровенно поговорить с мужем и спросила, много ли у него было женщина за последние три года. Сергей же сначала признавался только в одной измене, которая произошла на гастролях с девушкой легкого поведения. Но супруга настаивала на правде.

"Я говорю: "Сережа, я знаю, что было много. "Как знаешь?! Нет, одна". "Не лги себе, не лги мне". Он опустил голову и сказал: "Да. За эти три года было много женщин". Я говорю: "Сколько?" Он говорит: "Много". Я говорю: "Сколько было за три года?!" И тогда он сказал: "Больше ста", – откровенно призналась Снежана Бабкина.

Конечно же, эта информация ее шокировала, она собрала свои вещи и переехала жить к маме. Но спустя некоторое время Снежана смогла простить мужу измены и вернулась к нему. С тех пор у звездной семьи все хорошо. Музыкант теперь берет возлюбленную на все свои гастроли, потому что признался, что без нее пропадет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что об измене жене Сергей Бабкин рассказал еще в августе 2020 года. Тогда он отметил, что сохранить и спасти брак ему помог загадочный "хозяин", который жил с ними в квартире.

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