Бывшая жена третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко организует свою лучшую жизнь в РФ. О судьбе своей страны она не беспокоится, ей видно было проще так поступить — прекратить родственную связь с сестрой, украинской телеведущей и общественной активисткой Машей Ефросининой, чем открыто оговорить свою позицию по поводу вторжения.

Лиза Ющенко (фото из открытых источников)

Сейчас семью Лиги заменили русские светские львицы. В своем блоге бывшая невестка Ющенко часто обнародует фото с зарубежных вечеринок с так называемыми сливками общества.

Часто посещает Лиза и разные мероприятия в российской столице. Недавно в своем блоге она обнародовала фото с известной арт-выставки в Москве.

Там бывшая украинка с двумя подругами позирует на фоне произведений искусства. На фотографии можно увидеть, что Лиза ну уж очень увлеклась филлерами для губ, и забыла о правилах этикета – в помещении она и ее товарищи находились в солнцезащитных очках.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная украинская супермодель вышла замуж . Снежана Онопко – супермодель из Украины, которая имела мировое имя и была как несбыточная мечта для сотен тысяч представителей сильной половины по всему миру. Однако личная жизнь модели не получилась похожей на сказку, и сложилась трагически.

Еще в 2011 году манекенщица вышла замуж за бизнесмена Николая Щуру. Поговаривали, что этот семейный союз был объеден с физическим, психологическим и сексуальным насилием в отношении Снежаны Онопко. Манекенщица добилась развода с первым мужчиной в 2020 году, и с тех пор о ее личной жизни новостей не было.

Но события в нем не стояли на месте. Недавно в старости в собственном блоге в Instagram Снежана написала, что второй раз вышла замуж.

