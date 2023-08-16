Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестру известной телеведущей и общественной активистки Маши Ефросининой Лизу Ющенко не сильно волнует ее шаткая репутация в нашей стране.

Лиза Ющенко (фото из открытых источников)

Лиза живет на территории страны-агрессора, никак не комментирует войну в некогда родной стране, и ведет привычный для нее роскошный образ жизни, проводя время в российских светских кругах. Новый повод для возмущения поведением Ющенко – недавняя вечеринка на территории Монако, на которой Лиза побывала с новыми знакомыми.

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В ресторане, где только вход стоит от 950 до 1200 евро, проводила свой досуг российская элита: российская гимнастка Каролина Севастьянова, "Мисс Россия-2016" Анастасия Полхова, супруга экс-чиновника из Санкт-Петербурга Ксения Костина, и другие.

Во время отдыха, публику веселил исполнитель Валерий Меладзе, хоть и попытавшийся боязливо выразить собственное несогласие продолжительностью войны в Украине, но продолжает петь для сограждан за окровавленные деньги.

По словам очевидцев, Лиза Ющенко со своими знакомыми сидела за столиком недалеко от сцены ресторана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины, которая продолжает выступать в России, упала прямо у сцены в Москве. Певица из Украины, продолжающая выступать в России, упала прямо у сцены в Москве. Опальная исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и сейчас выступающая в России, во время концерта упала недалеко от сцены. Она запланировала выступление в российской столице, но вот "налаживала" еще до начала концертного действа.

Предательница поделилась своими "страданиями" с представителями российских СМИ. Как утверждает Седокова, она оступилась и улетела со ступенек, потому что намеревалась помахать своей дочери перед тем, как выйти на сцену.