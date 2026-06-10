Бывшая певица "ВИА Гры" попала в больницу: что произошло (ФОТО)

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова сообщила, что находится в больнице. Артистка показала фото из клиники, где лежит под капельницами, и заверила поклонников, что ее состояние не вызывает беспокойства.

Миша Романова. Фото: instagram / misharomanova

Миша Романова опубликовала фото в Instagram из больницы, где находится в палате в сопровождении медицинского персонала. Сначала она не уточняла причину госпитализации, что вызвало волну комментариев поклонников, волновавшихся за состояние певицы.

Миша Романова в больнице. Фото: instagram / misharomanova

Впоследствии артистка вышла на связь и объяснила ситуацию. По ее словам, это экстренный случай. Она проходит плановое медицинское обследование, которое длится уже второй день.

"Со мной все хорошо, не волнуйтесь, а то я, пожалуй, вас всех испугала. Я нахожусь в клинике на обследовании. Это просто плановое обследование, ничего страшного. Здесь я нахожусь уже второй день. Просто уже надо этот ретромобиль отремонтировать. В целом все хорошо", — заявила 35-летняя Романова.

Миша Романова в больнице. Фото: instagram / misharomanova

Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могилинец, получила популярность после участия в шоу "Хочу в ВИА Игры", где стала победительницей и вошла в обновленный состав группы. Вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой она сформировала одну из самых успешных версий коллектива под руководством Константина Меладзе. В составе "ВИА Гры" Романова выступала до 2018 года, после чего начала сольную карьеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Миша Романова чуть не потеряла ребенка из-за увеличения груди.

Также "Комментарии" писали, что бывшая участница "ВИА Гра" получила гражданство РФ.