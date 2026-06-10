Колишня співачка "ВІА Гри" потрапила до лікарні: що сталося (ФОТО)

Українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова повідомила, що перебуває в лікарні. Артистка показала фото з клініки, де вона лежить під крапельницями, і запевнила шанувальників, що її стан не викликає занепокоєння.

Міша Романова. Фото: instagram / misharomanova

Міша Романова опублікувала фото в Instagram з лікарні, де вона перебуває в палаті в супроводі медичного персоналу. Спочатку вона не уточнювала причину госпіталізації, що викликало хвилю коментарів шанувальників, які хвилювалися за стан співачки.

Міша Романова в лікарні. Фото: instagram / misharomanova

Згодом артистка вийшла на зв’язок і пояснила ситуацію. За її словами, це екстрений випадок. Вона проходить планове медичне обстеження, яке триває вже другий день.

"Зі мною все гаразд, не хвилюйтеся, а то я, мабуть, вас всіх злякала. Я перебуваю в клініці на обстеженні. Це просто планове обстеження, нічого страшного. Тут я перебуваю вже другий день. Просто вже треба цей ретромобіль відремонтувати. У цілому все добре", — заявила 35-річна Романова.

Міша Романова в лікарні. Фото: instagram / misharomanova

Міша Романова, справжнє ім’я якої Наталія Могилинець, здобула популярність після участі у шоу "Хочу до ВІА Гри", де стала переможницею та увійшла до оновленого складу гурту. Разом з Ерікою Герцег та Анастасією Кожевніковою вона сформувала одну з найуспішніших версій колективу під керівництвом Костянтина Меладзе. У складі "ВІА Гри" Романова виступала до 2018 року, після чого розпочала сольну кар’єру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міша Романова ледь не втратила дитину через збільшення грудей.

Також "Кометнарі" писали, що колишня учасниця "ВІА Гра" отримала громадянство РФ.