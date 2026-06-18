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Бывшая жена Майкла Джексона испугала своим появлением: как выглядит (ФОТО)

Редкие кадры 67-летней Дебби Роу возле супермаркета в Калифорнии смутили фанатов.

18 июня 2026, 09:05
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Slava Kot

Бывшая жена легендарного Майкла Джексона, Дебби Роу, редко появляется на публике. Однако недавно папарацци сфотографировали 67-летнюю женщину во время похода в супермаркет в калифорнийском Палмдейле. Новые фотографии Роу удивили и испугали ее поклонников в соцсетях.

Бывшая жена Майкла Джексона испугала своим появлением: как выглядит (ФОТО)

67-летняя Дебби Роу. Фото: Daily Mail

На опубликованных фото Роу была одета в повседневную одежду, футболку с надписью, широкие джинсы и светлые мокасины. Ее волосы с заметной сединой, спадали до плеч, а от макияжа она почти отказалась. Многие пользователи соцсетей обратили внимание на то, что бывшая жена Джексона значительно похудела по сравнению с предыдущими годами.

Бывшая жена Майкла Джексона испугала своим появлением: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Дебби Роу. Фото: Daily Mail

Бывшая жена Майкла Джексона испугала своим появлением: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Дебби Роу. Фото: Daily Mail

История Дебби Роу тесно связана с жизнью Майкла Джексона. Они познакомились еще в 1980-х годах, когда она работала медсестрой у дерматолога певца. Пара вышла замуж в 1996 году в Австралии. В браке родились двое детей: сын Принс и дочь Пэрис.

Бывшая жена Майкла Джексона испугала своим появлением: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Дебби Роу и Майкл Джексон

После развода в 2000 году Роу отошла от публичной жизни. Впоследствии она отказалась от родительских прав на детей, объясняя это особыми договоренностями в семье. В то же время, спустя годы ей удалось восстановить отношения с дочерью Пэрис Джексон, которая неоднократно тепло отзывалась о матери.

Несмотря на прошлые десятилетия, тема смерти Майкла Джексона до сих пор остается болезненной для Роу. В недавнем документальном фильме она признавалась, что испытывает вину из-за того, что не смогла повлиять на ситуацию вокруг здоровья артиста и его зависимости от сильнодействующих препаратов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон имеет более 80 татуировок.

Также "Комментарии" писали о том, почему дети Майкла Джексона до сих пор не получили его наследие.



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Источник: https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-15902397/Michael-Jackson-ex-wife-Debbie-Rowe-unrecognizable-biopic.html
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