Бывшая жена Майкла Джексона испугала своим появлением: как выглядит (ФОТО)

Бывшая жена легендарного Майкла Джексона, Дебби Роу, редко появляется на публике. Однако недавно папарацци сфотографировали 67-летнюю женщину во время похода в супермаркет в калифорнийском Палмдейле. Новые фотографии Роу удивили и испугали ее поклонников в соцсетях.

67-летняя Дебби Роу. Фото: Daily Mail

На опубликованных фото Роу была одета в повседневную одежду, футболку с надписью, широкие джинсы и светлые мокасины. Ее волосы с заметной сединой, спадали до плеч, а от макияжа она почти отказалась. Многие пользователи соцсетей обратили внимание на то, что бывшая жена Джексона значительно похудела по сравнению с предыдущими годами.

Дебби Роу. Фото: Daily Mail

Дебби Роу. Фото: Daily Mail

История Дебби Роу тесно связана с жизнью Майкла Джексона. Они познакомились еще в 1980-х годах, когда она работала медсестрой у дерматолога певца. Пара вышла замуж в 1996 году в Австралии. В браке родились двое детей: сын Принс и дочь Пэрис.

Дебби Роу и Майкл Джексон

После развода в 2000 году Роу отошла от публичной жизни. Впоследствии она отказалась от родительских прав на детей, объясняя это особыми договоренностями в семье. В то же время, спустя годы ей удалось восстановить отношения с дочерью Пэрис Джексон, которая неоднократно тепло отзывалась о матери.

Несмотря на прошлые десятилетия, тема смерти Майкла Джексона до сих пор остается болезненной для Роу. В недавнем документальном фильме она признавалась, что испытывает вину из-за того, что не смогла повлиять на ситуацию вокруг здоровья артиста и его зависимости от сильнодействующих препаратов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон имеет более 80 татуировок.

Также "Комментарии" писали о том, почему дети Майкла Джексона до сих пор не получили его наследие.