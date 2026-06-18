Колишня дружина Майкла Джексона налякала своєю появою: як виглядає (ФОТО)

Колишня дружина легендарного Майкла Джексона, Деббі Роу, рідко з’являється на публіці. Однак нещодавно папараці сфотографували 67-річну жінку під час походу в супермаркет у каліфорнійському Палмдейлі. Нові фотографії Роу здивували та налякали її шанувальників у соцмережах.

67-річна Деббі Роу. Фото: Daily Mail

На оприлюднених фото Роу була одягнена у повсякденний одяг, футболку з написом, широкі джинси та світлі мокасини. Її волосся з помітною сивиною, спадало до плечей, а від макіяжу вона майже відмовилася. Багато користувачів соцмереж звернули увагу на те, що колишня дружина Джексона значно схудла порівняно з попередніми роками.

Деббі Роу. Фото: Daily Mail

Деббі Роу. Фото: Daily Mail

Історія Деббі Роу тісно пов’язана з життям Майкла Джексона. Вони познайомилися ще у 1980-х роках, коли вона працювала медсестрою у дерматолога співака. Пара одружилася у 1996 році в Австралії. У шлюбі народилися двоє дітей: син Прінс та донька Періс.

Деббі Роу та Майкл Джексон

Після розлучення у 2000 році Роу відійшла від публічного життя. Згодом вона відмовилася від батьківських прав на дітей, пояснюючи це особливими домовленостями в родині. Водночас через роки їй вдалося відновити стосунки з донькою Періс Джексон, яка неодноразово тепло відгукувалася про матір.

Попри минулі десятиліття, тема смерті Майкла Джексона досі залишається болючою для Роу. У нещодавньому документальному фільмі вона зізнавалася, що відчуває провину через те, що не змогла вплинути на ситуацію навколо здоров’я артиста та його залежності від сильнодіючих препаратів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що донька Майкла Джексона Періс Джексон має понад 80 татуювань.

Також "Коментарі" писали про те, чому діти Майкла Джексона досі не отримали всю його спадщину.