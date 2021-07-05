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Бывшего мужа Пугачевой срочно госпитализировали в больницу: что известного о его состоянии

Экс-супруг Пугачевой заразился коронавирусом

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший муж известной советской певицы Аллы Пугачевой, режиссер и сценарист Александр Стефанович попал в одну из больниц Москвы. Врачи диагностировали у него коронавирус. Об этом пишет Telegram- канал Mash.

Бывшего мужа Пугачевой срочно госпитализировали в больницу: что известного о его состоянии

Режиссер Александр Стефанович (фото из открытых источников)

Стало известно, что режиссер подхватил коронавирус еще несколько дней назад. Но сначала пытался лечить инфекционное заболевание в домашних условиях, не обращаясь к медикам. Однако через некоторое время его состояние только ухудшилось. Его госпитализировали в больницу с наполовину пораженными легкими.

В сообщении говорится, что 76-летнего российского сценариста доставили в ковидную клинику в Сокольниках. У него поражено около 50% легких. Врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести.

Стефанович был вторым мужем Примадонны. Они поженились в 1977 году. Их брак длился недолго, пара со скандалом развелась в 1980 году.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Галкин и Пугачева празднуют годовщину свадьбы. Алла и Максим познакомились еще в 2001 году, и через 10 лет после знакомства они пошли в ЗАГС. С того момента вокруг их семейной жизни до сих пор не прекращаются слухи и споры о том, искренним ли является этот союз.

Летом прошлого года они купили апартаменты на Кипре, площадь которых составляет 600 квадратных метров. Как только эта информация появилась в СМИ, сразу же начались слухи о том, что Пугачева и Галкин собираются переехать туда на постоянное место жительства. Но вскоре выяснилось, что эта информация является неправдивой, поскольку супруги купили дом за рубежом, чтобы иногда приезжать туда.

 
 


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Источник: https://t.me/breakingmash/26317
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