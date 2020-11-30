Бывший муж Снежаны Егоровой показал, где живет со своей молодой женой (видео)

Язык
Coinspot 30.11.2020
BTC/USD
19255.34
ETH/USD
603.27
LTC/USD
85.58
НБУ 30.11.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Украинский шоумен Антин Мухарский впервые решил показать дом, в которой он живет со своей избранницей. Они проживают неподалеку от столицы на родительской даче Мухарского.
Антин Мухарский. Фото: 24tv.ua
Интерьер своего дома он показал в интервью для программы "Звездный путь" на канале Украина. В ролике можно увидеть, что весь дизайн в их доме выполнен в "деревенском стиле", в котором преобладают золотые оттенки.
В доме есть огромная гостиная с камином, рабочий кабинет (в котором Мухарский пишет свои книги) и несколько спальных комнат.
Также можно увидеть много семейных фотографий на стенах, награды и картины. Шоумен признается, что снимки его общих со Снежаной детей позволяют ему мысленно всегда быть рядом с ними, поскольку Снежана не разрешает им видится.
Со своей нынешней женой Елизаветой Бельской Антин познакомился в 2012 году, когда посетил одну из выставок современного искусства. А уже в 2017 году пара заключила официальный брак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости