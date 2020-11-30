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Главная Новости Звезды персона Бывший муж Снежаны Егоровой показал, где живет со своей молодой женой (видео)
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Бывший муж Снежаны Егоровой показал, где живет со своей молодой женой (видео)

Мухарский впервые показал свой загородный дом, в котором проживает с молодой супругой Елизаветой

сегодня, 19:05
Автор:

Любовь Блажко

Украинский шоумен Антин Мухарский впервые решил показать дом, в которой он живет со своей избранницей. Они проживают неподалеку от столицы на родительской даче Мухарского.

Бывший муж Снежаны Егоровой показал, где живет со своей молодой женой (видео)

Антин Мухарский. Фото: 24tv.ua

Интерьер своего дома он показал в интервью для программы "Звездный путь" на канале Украина. В ролике можно увидеть, что весь дизайн в их доме выполнен в "деревенском стиле", в котором преобладают золотые оттенки. 

В доме есть огромная гостиная с камином, рабочий кабинет (в котором Мухарский пишет свои книги) и несколько спальных комнат. 

Также можно увидеть много семейных фотографий на стенах, награды и картины. Шоумен признается, что снимки его общих со Снежаной детей позволяют ему мысленно всегда быть рядом с ними, поскольку Снежана не разрешает им видится. 

Со своей нынешней женой Елизаветой Бельской Антин познакомился в 2012 году, когда посетил одну из выставок современного искусства. А уже в 2017 году пара заключила официальный брак. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре. На своей странице в социальных сетях она опубликовала серию снимков, на которых можно увидеть изысканный дизайн, много светлых тонов и натуральных материалов в доме.  Стоит отметить, что в квартире на Подоле телеведущая живет со всей своей семьей: мужем Владимиром (продюсер Нового канала) и тремя детьми (Злата, Евдокия и Валерий). Также на YouTube-канале опубликован ролик, который так и называется "В гостях у Фреймут". Она призналась, что выбрала именно Подол, потому что он очень напоминает ей Львов, который она так любит.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/show/people/byivshij-muzh-egorovoj-muharskij-pokazal-svoj-dom-pod-kievom-video.htm
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