

Бывший одесский рэпер, а ныне поклонник Путина и близкий к российской блоггерке Оксане Самойловой Джиган может потерять имущество почти на полмиллиарда рублей (около 285 млн гривен) в пользу своей бывшей жены Оксаны, если ему не удастся обжаловать брачный договор.

Оксана Самойлова и Джиган (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT, вся общая недвижимость супругов была оформлена именно на Джигана. Теперь сторона защиты рэпера будет настаивать, что он согласился передать все имущество жене, находясь "в уязвимом состоянии".

В список недвижимости путиниста Джигана входит роскошный трехэтажный дом в коттеджном городке "Шато Соверен" общей площадью почти 1300 квадратных метров. В имении есть хаммам, домашний кинотеатр, камин, кабинет, спортзал и другие зоны отдыха. Дом имеет дорогую каменную отделку, дизайнерский интерьер из премиальных материалов и земельный участок площадью 22 сотки. Общая стоимость дома вместе с землей превышает 350 млн. гривен (200 млн. рублей).

Кроме этого, на Джигана записаны еще три менее дорогих квартиры. Первая — однокомнатная площадью 34 м² в Войковском районе, репер оформил на себя в 2015 году. Ее стоимость оценивают в 12 млн. рублей (6 млн. гривен). За полгода он приобрел вторую похожую квартиру площадью 36 м² в Хорошевском районе – она ближе к центру и стоит дороже около 16 млн рублей (8 млн гривен). Третье жилье было оформлено на артиста в 2018 году – это уже двухкомнатная квартира площадью 63 м² в Очаково-Матвеевском районе, стоимостью около 25 млн рублей (13 млн гривен).

Кроме недвижимости, блоггере также может добраться автомобиль Volkswagen Multivan, приобретенный в 2018 году. Его нынешняя стоимость оценивается примерно в 4 млн. рублей (2 млн. гривен).

Как отмечает адвокат, при подписании брачного контракта Джиган находился под действием медикаментов и, по его словам, не осознавал в полной мере свои действия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена предателя Украины рэпера Джигана , поддерживающего террористическую агрессию РФ, откровенно призналась в серьезных неурядицах в семье. По словам Оксаны Самойловой, озвученными в эфире их семейного шоу, старшая дочь артиста Ариэла предпринимала попытки самоубийства.

Блогерка рассказала, что на фоне внутренних семейных трудностей ей было очень тяжело пережить подростковый период дочери. Ариэла не только отличалась внешним видом, но и прибегала к действиям, направленным на причинение вреда себе.

