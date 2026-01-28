Колишня репера з Одеси, який підтримав РФ, забере все його майно: що відомо про гучне розлучення



Колишній одеський репер, а нині прихильник Путіна та близький до російської блогерки Оксани Самойлової Джиган може втратити майно майже на пів мільярда рублів (близько 285 млн гривень) на користь своєї колишньої дружини Оксани, якщо йому не вдасться оскаржити шлюбний договір.

Оксана Самойлова і Джиган (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє пропагандистський Telegram-канал SHOT, уся спільна нерухомість подружжя була оформлена саме на Джигана. Тепер сторона захисту репера наполягатиме, що він погодився передати все майно дружині, перебуваючи "в уразливому стані".

До переліку нерухомості путініста Джигана входить розкішний триповерховий будинок у котеджному містечку "Шато Соверен" загальною площею майже 1300 квадратних метрів. У маєтку є хамам, домашній кінотеатр, камін, кабінет, спортзал та інші зони відпочинку. Будинок має дороге кам’яне оздоблення, дизайнерський інтер’єр з преміальних матеріалів і земельну ділянку площею 22 сотки. Загальна вартість будинку разом із землею перевищує 350 млн гривень (200 млн рублів).

Окрім цього, на Джигана записані ще три менш дорогі квартири. Перша — однокімнатна площею 34 м² у Войковському районі, яку репер оформив на себе у 2015 році. Її вартість оцінюють у 12 млн рублів (6 млн гривень). За пів року він придбав другу схожу квартиру площею 36 м² у Хорошевському районі — вона ближча до центру і коштує дорожче, близько 16 млн рублів (8 млн гривень). Третє житло було оформлене на артиста у 2018 році — це вже двокімнатна квартира площею 63 м² в Очаково-Матвєєвському районі, вартістю близько 25 млн рублів (13 млн гривень).

Окрім нерухомості, блогерці також може дістатися автомобіль Volkswagen Multivan, придбаний у 2018 році. Його нинішня вартість оцінюється приблизно у 4 млн рублів (2 млн гривень).

Як зазначає адвокат, під час підписання шлюбного контракту Джиган перебував під дією медикаментів і, за його словами, не усвідомлював повною мірою своїх дій.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дружина зрадника України репера Джигана, який підтримує терористичну агресію РФ, відверто зізналася у серйозних негараздах у родині. За словами Оксани Самойлової, озвученими в ефірі їхнього сімейного шоу, старша донька артиста Аріела здійснювала спроби самогубства.

Блогерка розповіла, що на тлі внутрішніх сімейних труднощів їй було надзвичайно важко пережити підлітковий період доньки. Аріела не лише вирізнялася зовнішнім виглядом, а й вдавалася до дій, спрямованих на заподіяння шкоди собі.

