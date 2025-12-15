logo_ukra

BTC/USD

86426

ETH/USD

2964.43

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Дочка репера з Одеси, який підтримав режим Кремля, зробила спроби суїциду
commentss НОВИНИ Всі новини

Дочка репера з Одеси, який підтримав режим Кремля, зробила спроби суїциду

Оксана Самойлова розповіла про складний період у стосунках з донькою.

15 грудня 2025, 23:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Дружина зрадника України репера Джигана, який підтримує терористичну агресію РФ, відверто зізналася у серйозних негараздах у родині. За словами Оксани Самойлової, озвученими в ефірі їхнього сімейного шоу, старша донька артиста Аріела здійснювала спроби самогубства.

Дочка репера з Одеси, який підтримав режим Кремля, зробила спроби суїциду

Репер Джиган (фото з відкритих джерел)

Блогерка розповіла, що на тлі внутрішніх сімейних труднощів їй було надзвичайно важко пережити підлітковий період доньки. Аріела не лише вирізнялася зовнішнім виглядом, а й вдавалася до дій, спрямованих на заподіяння шкоди собі.

Дочка репера з Одеси, який підтримав режим Кремля, зробила спроби суїциду - фото 2

"З 13 до 13,5 років ми проживали найстрашніші періоди. І спроби суїциду — чого тільки не проживали... Це кошмар! Зараз усе вклалося, слава Богу. Коли я прийняла Арі з усіма темними сторонами, загонами і тарганами — ми з нею зійшлися в єдиному потоці, як у дитинстві", — поділилася Оксана спогадами про той час.

Також дружина Джигана зазначила, що проблеми в їхній родині існували завжди, однак аудиторія воліла бачити у соцмережах лише ідеалізовану картинку й не звертала уваги на складнощі. Окрім того, Самойлова заявила, що Джиган давно жив власним життям, практично не залучаючись до проблем близьких.

"Ці ідеальні прекрасні діти, ці ідеальні прекрасні батьки, ідеально прекрасна картинка, ідеально прекрасна пара — люди самі дали нам цей ярлик. Я жодного разу не сказала, що це так і є. Але, як би там не було, так, як є зараз — бути не повинно", — сказала Самойлова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська співачка Алсу, яка публічно не коментує вторгнення РФ в Україну, з’явилася разом із репером Джиганом, що родом з Одеси та підтримує політику Кремля. Російські медіа повідомляють, що артисти почали проводити багато часу в студії для запису нового спільного матеріалу.

За інформацією пропагандистських ресурсів, Алсу та Джиган уже працюють над кількома треками й не виключають, що згодом створять спільний альбом. Джиган наразі перебуває в процесі розлучення з блогеркою Оксаною Самойловою, з якою виховує чотирьох дітей. Алсу також нещодавно розлучилася з Яном Абрамовим. У російських медіа поширюється версія, що причиною розриву стала його ймовірна інтрижка з блогеркою Анастасією Решетовою.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.starhit.ru/exclusive/oksana-samoilova-o-problemakh-s-dochkoi-arieloi-s-13-do-13-5-let-my-prozhivali-strashneishie-periody-i-popytki-suicida-6712528/
Теги:

Новини

Всі новини