Дочка репера з Одеси, який підтримав режим Кремля, зробила спроби суїциду

Дружина зрадника України репера Джигана, який підтримує терористичну агресію РФ, відверто зізналася у серйозних негараздах у родині. За словами Оксани Самойлової, озвученими в ефірі їхнього сімейного шоу, старша донька артиста Аріела здійснювала спроби самогубства.

Репер Джиган (фото з відкритих джерел)

Блогерка розповіла, що на тлі внутрішніх сімейних труднощів їй було надзвичайно важко пережити підлітковий період доньки. Аріела не лише вирізнялася зовнішнім виглядом, а й вдавалася до дій, спрямованих на заподіяння шкоди собі.

"З 13 до 13,5 років ми проживали найстрашніші періоди. І спроби суїциду — чого тільки не проживали... Це кошмар! Зараз усе вклалося, слава Богу. Коли я прийняла Арі з усіма темними сторонами, загонами і тарганами — ми з нею зійшлися в єдиному потоці, як у дитинстві", — поділилася Оксана спогадами про той час.

Також дружина Джигана зазначила, що проблеми в їхній родині існували завжди, однак аудиторія воліла бачити у соцмережах лише ідеалізовану картинку й не звертала уваги на складнощі. Окрім того, Самойлова заявила, що Джиган давно жив власним життям, практично не залучаючись до проблем близьких.

"Ці ідеальні прекрасні діти, ці ідеальні прекрасні батьки, ідеально прекрасна картинка, ідеально прекрасна пара — люди самі дали нам цей ярлик. Я жодного разу не сказала, що це так і є. Але, як би там не було, так, як є зараз — бути не повинно", — сказала Самойлова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алсу, яка публічно не коментує вторгнення РФ в Україну, з’явилася разом із репером Джиганом, що родом з Одеси та підтримує політику Кремля. Російські медіа повідомляють, що артисти почали проводити багато часу в студії для запису нового спільного матеріалу.

За інформацією пропагандистських ресурсів, Алсу та Джиган уже працюють над кількома треками й не виключають, що згодом створять спільний альбом. Джиган наразі перебуває в процесі розлучення з блогеркою Оксаною Самойловою, з якою виховує чотирьох дітей. Алсу також нещодавно розлучилася з Яном Абрамовим. У російських медіа поширюється версія, що причиною розриву стала його ймовірна інтрижка з блогеркою Анастасією Решетовою.

