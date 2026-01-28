Бывший участник любимой группы Путина пошел воевать против Украины

Бывший музыкант российской группы Любэ, а ныне сенатор Совета Федерации РФ Александр Вайнберг досрочно прекратил свои полномочия, чтобы отправиться на войну против Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Александр Вайнберг (фото из открытых источников)

По словам Люлина, Вайнберг подал заявление о сложении мандата "по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на "СВО".

Глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко также заявил, что решение о досрочном прекращении полномочий было личной инициативой Вайнберга и что "никаких претензий к нему нет".

Александр Вайнберг в период с 1990 по 1994 год играл на гитаре в составе группы "Любэ", после чего создал собственный музыкальный проект и выпустил несколько песен и альбомов.

В политическую деятельность он пришел в 2000-х годах: работал в законодательном собрании Нижегородской области, а в 2011 году стал членом Совета Федерации. Его полномочия в верхней палате парламента должны были завершиться в сентябре 2026 года.

В последние годы Вайнберг находился под международными санкциями из-за своей позиции относительно войны против Украины и поддержки путинского режима.

