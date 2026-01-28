logo_ukra

Колишній учасник улюбленої групи Путіна пішов воювати проти України
НОВИНИ

Колишній учасник улюбленої групи Путіна пішов воювати проти України

За даними пропагандистських ЗМІ, це було особисте рішення Вайнберга.

28 січня 2026, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Колишній музикант російського гурту "Любэ", а нині сенатор Ради Федерації РФ Олександр Вайнберг достроково припинив свої повноваження, аби вирушити на війну проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на спікера законодавчих зборів Нижньогородської області Євгена Люліна.

Колишній учасник улюбленої групи Путіна пішов воювати проти України

Олександр Вайнберг (фото з відкритих джерел)

За словами Люліна, Вайнберг подав заяву про складання мандата "за власним бажанням у зв'язку з особистим рішенням відправитися на "СВО".

Голова комітету з регламенту Ради Федерації В'ячеслав Тимченко також заявив, що рішення про дострокове припинення повноважень було особистою ініціативою Вайнберга і що "ніяких претензій до нього немає".

Олександр Вайнберг у період з 1990 по 1994 роки грав на гітарі у складі групи "Любэ", після чого створив власний музичний проєкт і випустив кілька пісень та альбомів.

У політичну діяльність він прийшов у 2000-х роках: працював у законодавчих зборах Нижньогородської області, а у 2011 році став членом Ради Федерації. Його повноваження у верхній палаті парламенту мали завершитися у вересні 2026 року.

Останніми роками Вайнберг перебував під міжнародними санкціями через свою позицію щодо війни проти України та підтримку путінського режиму.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  соліст пропутінського гурту "Любе" Микола Расторгуєв, відомий своєю підтримкою усіх агресивних ініціатив кремлівського диктатора, різко зірвався на журналіста через просте запитання. Інцидент зафіксували на відео, яке поширив пропагандистський ресурс "Стархіт". На кадрах видно, як Расторгуєв, використовуючи нецензурну лексику, починає ображати представника медіа за те, що той поцікавився його гонорарами.

Свідки інциденту зазначили, що виглядало так, ніби співак справді міг ударити журналіста за невинне питання.
 

 



