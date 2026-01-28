Колишній учасник улюбленої групи Путіна пішов воювати проти України

Колишній музикант російського гурту "Любэ", а нині сенатор Ради Федерації РФ Олександр Вайнберг достроково припинив свої повноваження, аби вирушити на війну проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на спікера законодавчих зборів Нижньогородської області Євгена Люліна.

Олександр Вайнберг (фото з відкритих джерел)

За словами Люліна, Вайнберг подав заяву про складання мандата "за власним бажанням у зв'язку з особистим рішенням відправитися на "СВО".

Голова комітету з регламенту Ради Федерації В'ячеслав Тимченко також заявив, що рішення про дострокове припинення повноважень було особистою ініціативою Вайнберга і що "ніяких претензій до нього немає".

Олександр Вайнберг у період з 1990 по 1994 роки грав на гітарі у складі групи "Любэ", після чого створив власний музичний проєкт і випустив кілька пісень та альбомів.

У політичну діяльність він прийшов у 2000-х роках: працював у законодавчих зборах Нижньогородської області, а у 2011 році став членом Ради Федерації. Його повноваження у верхній палаті парламенту мали завершитися у вересні 2026 року.

Останніми роками Вайнберг перебував під міжнародними санкціями через свою позицію щодо війни проти України та підтримку путінського режиму.

