Чак Норрис уже не тот: он показал себя на новом фото

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Недавно Чаку Норрису исполнилось 85 лет, но возраст не помешал его активности. В своем Instagram он поделился фотографией с похода на пик Лассен в Калифорнии. Фото Нориса вызвало бурные реакции среди его поклонников.

В сообщении в Instagram Чак Норрис рассказал, что подъем на вершину в Калифорнии стал для него эмоционально важным. Актер признался, что ему было больно видеть последствия пожара 2021 года, который уничтожил часть этих мест, но красота парка все еще поражает. Для Норриса эти горы особенные, ведь именно здесь выросла его жена.

"Прогулки по этим тропам вернули мне столько замечательных воспоминаний. Моя жена выросла в этих краях, и я всегда буду благодарен ей, что она познакомила меня с такими замечательными видами", — написал Чак Норрис.

Фотография Норриса мгновенно собрала тысячи отзывов. Комментарии поклонников варьировались от трогательных слов поддержки "Ты выглядишь потрясающе, даже в твоем возрасте", "Легенда навсегда", "Мой герой детства", до характерных шуток, что "Чак Норрис не лазил в горы. Горы сами поднялись под его ноги".

Чак Норрис – это американский актер, мастер боевых искусств и бывший чемпион мира по карате. Он известен благодаря своим ролям в боевиках и телесериалах, а также как герой интернет-мемов. Наибольшую известность ему принес телесериал "Уокер, техасский рейнджер", где он сыграл главную роль борющегося с преступностью рейнджера Корделла Уокера.

В 2005 году Чак Норрис стал героем вирусного интернет-феномена, получившего название "факты о Чаке Норрисе". Это краткие, гиперболизированные утверждения, приписывающие ему сверхъестественные способности.

