Чак Норріс вже не той: він показав себе на новому фото

Нещодавно Чаку Норрісу виповнилося 85 років, але вік не став на заваді його активності. У своєму Instagram він поділився фотографією з походу на пік Лассен у Каліфорнії. Фото Норіса викликало бурхливі реакції серед його шанувальників.

Чак Норріс. Фото з відкритих джерел

У дописі в Instagram Чак Норріс розповів про підйом на вершину в Каліфорнії, який став для нього емоційно важливим. Актор зізнався, що йому боляче було бачити наслідки пожежі 2021 року, яка знищила частину цих місць, але краса парку все ще вражає. Для Норріса ці гори особливі, адже саме тут виросла його дружина.

"Прогулянки цими стежками повернули мені стільки чудових спогадів. Моя дружина виросла в цих краях, і я завжди буду вдячний їй, що вона познайомила мене з такими чудовими краєвидами", — написав Чак Норріс.

Фотографія Норріса миттєво зібрала тисячі відгуків. Коментарі шанувальників варіювалися від зворушливих слів підтримки "Ти виглядаєш приголомшливо, навіть у твоєму віці", "Легенда назавжди", "Мій герой дитинства", до характерних жартів, що "Чак Норріс не лазив у гори. Гори самі піднялися під його ногами".

Чак Норріс — це американський актор, майстер бойових мистецтв та колишній чемпіон світу з карате. Він відомий завдяки своїм ролям у бойовиках і телесеріалах, а також як герой інтернет-мемів. Найбільшу популярність йому приніс телесеріал "Вокер, техаський рейнджер", де він зіграв головну роль рейнджера Корделла Вокера, який бореться зі злочинністю.

У 2005 році Чак Норріс став героєм вірусного інтернет-феномену, який отримав назву "факти про Чака Норріса". Це короткі, гіперболізовані твердження, які приписують йому надприродні здібності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Чака Норріса звати насправді не Чак Норріс. Яке справжнє ім'я актора.

Також "Коментарі" писали, що Чака Норріса запідозрили у штурмі Капітолія.