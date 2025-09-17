logo_ukra

BTC/USD

116051

ETH/USD

4529.87

USD/UAH

41.19

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Чак Норріс вже не той: він показав себе на новому фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Чак Норріс вже не той: він показав себе на новому фото

Чак Норріс поділився фото з гірського походу на пік Лассен у 85 років.

17 вересня 2025, 11:10 comments2214
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Нещодавно Чаку Норрісу виповнилося 85 років, але вік не став на заваді його активності. У своєму Instagram він поділився фотографією з походу на пік Лассен у Каліфорнії. Фото Норіса викликало бурхливі реакції серед його шанувальників.

Чак Норріс вже не той: він показав себе на новому фото

Чак Норріс. Фото з відкритих джерел

У дописі в Instagram Чак Норріс розповів про підйом на вершину в Каліфорнії, який став для нього емоційно важливим. Актор зізнався, що йому боляче було бачити наслідки пожежі 2021 року, яка знищила частину цих місць, але краса парку все ще вражає. Для Норріса ці гори особливі, адже саме тут виросла його дружина.

"Прогулянки цими стежками повернули мені стільки чудових спогадів. Моя дружина виросла в цих краях, і я завжди буду вдячний їй, що вона познайомила мене з такими чудовими краєвидами", — написав Чак Норріс.

Фотографія Норріса миттєво зібрала тисячі відгуків. Коментарі шанувальників варіювалися від зворушливих слів підтримки "Ти виглядаєш приголомшливо, навіть у твоєму віці", "Легенда назавжди", "Мій герой дитинства", до характерних жартів, що "Чак Норріс не лазив у гори. Гори самі піднялися під його ногами".

Чак Норріс — це американський актор, майстер бойових мистецтв та колишній чемпіон світу з карате. Він відомий завдяки своїм ролям у бойовиках і телесеріалах, а також як герой інтернет-мемів. Найбільшу популярність йому приніс телесеріал "Вокер, техаський рейнджер", де він зіграв головну роль рейнджера Корделла Вокера, який бореться зі злочинністю. 

У 2005 році Чак Норріс став героєм вірусного інтернет-феномену, який отримав назву "факти про Чака Норріса". Це короткі, гіперболізовані твердження, які приписують йому надприродні здібності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Чака Норріса звати насправді не Чак Норріс. Яке справжнє ім'я актора.

Також "Коментарі" писали, що Чака Норріса запідозрили у штурмі Капітолія.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини