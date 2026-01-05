Черная полоса не заканчивается: в Москве отменили юбилейный концерт Долиной

Российская певица и поклонница путинского режима Лариса Долина, известная своим пренебрежительным поведением в окружении и громкой историей с квартирной аферой, упустила возможность провести собственный концерт к 70-летнему юбилею.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских медиа, отмена юбилейного выступления не была связана с низким спросом на билеты. Причиной послужили многочисленные обращения и телефонные звонки от людей, возмущенных ситуацией вокруг проданной квартиры певицы. Скандал не утихает даже, несмотря на то, что на данный момент артистка осталась и без жилья, и без средств, которые передала мошенникам.

В конце 2025 организаторы проинформировали народную артистку, что концерт, запланированный на 6 марта, не состоится. Они объяснили решение тем, что вынуждены отменить мероприятие "в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропутинская певица Лариса Долина, публично поддержавшая военное вторжение РФ в Украину, окончательно потеряла свою квартиру и должна немедленно освободить жилье.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ упразднила все предыдущие судебные решения по этому делу и постановила оставить квартиру в московских Хамовниках по законной покупательнице — Полине Лурье. Также низшему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.

Ранее стало известно, что Долина продала свою квартиру и передала полученные средства мошенникам. Впоследствии певица обратилась в суд и добилась возвращения недвижимости, в результате чего покупательница осталась и без денег, и без жилья. Это решение вызвало широкий резонанс и критику даже внутри РФ.

