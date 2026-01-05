logo_ukra

BTC/USD

94182

ETH/USD

3240.64

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Чорна полоса не закінчується: у Москві скасували ювілейний концерт Доліної
commentss НОВИНИ Всі новини

Чорна полоса не закінчується: у Москві скасували ювілейний концерт Доліної

Прогнози щодо Доліної таки збуваються і скоро співачці ніде буде виступати.

5 січня 2026, 23:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка та прихильниця путінського режиму Лариса Доліна, відома своєю зневажливою поведінкою щодо оточення та гучною історією з квартирною аферою, втратила можливість провести власний концерт до 70-річного ювілею.

Чорна полоса не закінчується: у Москві скасували ювілейний концерт Доліної

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських медіа, скасування ювілейного виступу не було пов’язане з низьким попитом на квитки. Причиною стали численні звернення та телефонні дзвінки від людей, обурених ситуацією навколо проданої квартири співачки. Скандал не вщухає навіть попри те, що на цей момент артистка залишилася і без житла, і без коштів, які передала шахраям.

Наприкінці 2025 року організатори поінформували народну артистку, що концерт, запланований на 6 березня, не відбудеться. Вони пояснили рішення тим, що змушені скасувати захід "у зв'язку з великою кількістю негативних звернень і скарг з боку глядачів, що надійшли у зв'язку зі сформованим інформаційним фоном".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська пропутінська співачка Лариса Доліна, яка публічно підтримала військове вторгнення РФ в Україну, остаточно втратила свою квартиру й має негайно звільнити житло.

Судова колегія у цивільних справах Верховного суду РФ скасувала всі попередні судові рішення у цій справі та постановила залишити квартиру в московських Хамовниках за законною покупницею — Поліною Лур’є. Також нижчому суду доручено найближчим часом розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення Верховного суду набрало чинності негайно.

Раніше стало відомо, що Доліна продала свою квартиру й передала отримані кошти шахраям. Згодом співачка звернулася до суду і домоглася повернення нерухомості, внаслідок чого покупниця залишилася і без грошей, і без житла. Це рішення викликало широкий резонанс і критику навіть усередині РФ.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.starhit.ru/exclusive/v-moskve-otmenili-yubileinyi-koncert-larisy-dolinoi-kak-pevice-obyasnili-situaciyu-6757339/
Теги:

Новини

Всі новини