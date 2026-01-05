Чорна полоса не закінчується: у Москві скасували ювілейний концерт Доліної

Російська співачка та прихильниця путінського режиму Лариса Доліна, відома своєю зневажливою поведінкою щодо оточення та гучною історією з квартирною аферою, втратила можливість провести власний концерт до 70-річного ювілею.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських медіа, скасування ювілейного виступу не було пов’язане з низьким попитом на квитки. Причиною стали численні звернення та телефонні дзвінки від людей, обурених ситуацією навколо проданої квартири співачки. Скандал не вщухає навіть попри те, що на цей момент артистка залишилася і без житла, і без коштів, які передала шахраям.

Наприкінці 2025 року організатори поінформували народну артистку, що концерт, запланований на 6 березня, не відбудеться. Вони пояснили рішення тим, що змушені скасувати захід "у зв'язку з великою кількістю негативних звернень і скарг з боку глядачів, що надійшли у зв'язку зі сформованим інформаційним фоном".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропутінська співачка Лариса Доліна, яка публічно підтримала військове вторгнення РФ в Україну, остаточно втратила свою квартиру й має негайно звільнити житло.

Судова колегія у цивільних справах Верховного суду РФ скасувала всі попередні судові рішення у цій справі та постановила залишити квартиру в московських Хамовниках за законною покупницею — Поліною Лур’є. Також нижчому суду доручено найближчим часом розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення Верховного суду набрало чинності негайно.

Раніше стало відомо, що Доліна продала свою квартиру й передала отримані кошти шахраям. Згодом співачка звернулася до суду і домоглася повернення нерухомості, внаслідок чого покупниця залишилася і без грошей, і без житла. Це рішення викликало широкий резонанс і критику навіть усередині РФ.

