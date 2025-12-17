Зв'язки не допомогли: співачка з Одеси остаточно втратила квартиру у Москві

Російська пропутінська співачка Лариса Доліна, яка публічно підтримала військове вторгнення РФ в Україну, остаточно втратила свою квартиру й має негайно звільнити житло.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Судова колегія у цивільних справах Верховного суду РФ скасувала всі попередні судові рішення у цій справі та постановила залишити квартиру в московських Хамовниках за законною покупницею — Поліною Лур’є. Також нижчому суду доручено найближчим часом розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення Верховного суду набрало чинності негайно.

Раніше стало відомо, що Доліна продала свою квартиру й передала отримані кошти шахраям. Згодом співачка звернулася до суду і домоглася повернення нерухомості, внаслідок чого покупниця залишилася і без грошей, і без житла. Це рішення викликало широкий резонанс і критику навіть усередині РФ.

Згідно з новою ухвалою Верховного суду, справу повернуто на новий розгляд до Московського міського суду, який має визначити порядок примусового виселення співачки, якщо вона не звільнить квартиру добровільно у встановлені строки.

"Жодних нових позовів у цій справі більше не буде. Квартира належить Поліні Лур’є. Це остаточне рішення", — заявили фахівці.

У підсумку спірна нерухомість остаточно залишається за законною власницею, а Ларисі Доліній доведеться шукати нове житло.

Водночас у російських соцмережах користувачі активно обговорюють рішення суду й зазначають, що справа Доліної створила небезпечний юридичний прецедент — після її дій громадяни масово почали намагатися скасовувати вже укладені угоди купівлі-продажу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Лариса Доліна, яка свого часу гордилася своїм одеським походженням, але згодом підтримала агресивну політику Кремля та подала позов проти шахраїв, яким віддала гроші після продажу квартири, стала персоною нон-грата в РФ.

