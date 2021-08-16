logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Дженнифер Лопес нанесла экс-возлюбленному новый удар
commentss НОВОСТИ Все новости

Дженнифер Лопес нанесла экс-возлюбленному новый удар

Известная актриса Дженнифер Лопес окончательно разорвала отношения с Алексом Родригесом, удалив с ним все общие фотографии

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

52-летняя голливудская красотка Дженнифер Лопес, которая в апреле 2021 года расторгла помолвку с Алексом Родригесом, снова нанесла ему удар, показав, что окончательно разорвала с ним отношения, начав новую жизнь.

Дженнифер Лопес нанесла экс-возлюбленному новый удар

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / ФОТО: MIKE COPPOLA/GETTY IMAGES

Звезда "Стриптизерш" готовилась выйти замуж за баскетболиста, но неожиданно для всех они расстались, оставшись, как казалось, в хороших дружеских отношениях. Но недавно актриса отписалась от экс-возлюбленного в социальной сети Instagram, удалив со своей странички все общие с ним фотографии. Она не оставила на память ни романтических кадров с их помолвки, ни семейных снимков с детьми. 

А вот Алекс Родригес все еще подписан на голливудскую знаменитость и бережет в своем аккаунте их совместные кадры. 

Отметим, что, объявив о своем расставании, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес говорили, что останутся в хороших отношениях, будут работать вместе и поддерживать друг друга. После разрыва они даже встретились и поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Но, по всей видимости, между экс-возлюбленными пробежала черная кошка.

Напомним, что в июле 2021 года популярная актриса Джей Ло перестала скрывать свой роман с бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым восстановила отношения буквально сразу после разрыва с Алексом Родригесом. Их застукали за страстным поцелуем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес отпраздновала свое 52-летие на яхте в компании возлюбленного Бена Аффлека. На снимках она позировала в розово-желтом бикини от Valentino, идеально подчеркивающем ее пышный бюст и стройную фигуру. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/dzhennifer-lopes-udalila-vse-foto-jeks-zhenihom-novosti-shou-biznesa_n1713497
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ