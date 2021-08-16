Дженнифер Лопес нанесла экс-возлюбленному новый удар

52-летняя голливудская красотка Дженнифер Лопес, которая в апреле 2021 года расторгла помолвку с Алексом Родригесом, снова нанесла ему удар, показав, что окончательно разорвала с ним отношения, начав новую жизнь.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / ФОТО: MIKE COPPOLA/GETTY IMAGES

Звезда "Стриптизерш" готовилась выйти замуж за баскетболиста, но неожиданно для всех они расстались, оставшись, как казалось, в хороших дружеских отношениях. Но недавно актриса отписалась от экс-возлюбленного в социальной сети Instagram, удалив со своей странички все общие с ним фотографии. Она не оставила на память ни романтических кадров с их помолвки, ни семейных снимков с детьми.

А вот Алекс Родригес все еще подписан на голливудскую знаменитость и бережет в своем аккаунте их совместные кадры.

Отметим, что, объявив о своем расставании, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес говорили, что останутся в хороших отношениях, будут работать вместе и поддерживать друг друга. После разрыва они даже встретились и поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Но, по всей видимости, между экс-возлюбленными пробежала черная кошка.

Напомним, что в июле 2021 года популярная актриса Джей Ло перестала скрывать свой роман с бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым восстановила отношения буквально сразу после разрыва с Алексом Родригесом. Их застукали за страстным поцелуем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес отпраздновала свое 52-летие на яхте в компании возлюбленного Бена Аффлека. На снимках она позировала в розово-желтом бикини от Valentino, идеально подчеркивающем ее пышный бюст и стройную фигуру.

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