logo
Русский Українська

BTC/USD

48733.20

ETH/USD

3237.28

LTC/USD

172.85

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Что помогает Вере Брежневой сохранять красоту и здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Что помогает Вере Брежневой сохранять красоту и здоровье

Украинская исполнительница Вера Брежнева рассказала, что делает для поддержания своей красоты и физического здоровья

28 августа 2021, 23:35
Автор:

Светлана Шкурупий

39-летняя популярная артистка Вера Брежнева удивляет не только своей стройной фигурой, но и всегда цветущим внешним видом. На своей странице в Instagram знаменитость решила рассказать, как же поддерживает свое здоровье и красоту.

Что помогает Вере Брежневой сохранять красоту и здоровье

Вера Брежнева / @ververa

Певица рассказала, что подписчики часто спрашивают ее об уходе за собой и том, как она поддерживает свое тело и здоровье в тонусе. И главный ответ состоит в том, что некрасивых женщин не бывает, а бывают неухоженные. Но даже в таком случае важно соблюдать баланс, поскольку женщины, чрезвычайно увлеченные своей красотой, деградируют в других сферах. Но и забывать о себе тоже не стоит. 

Вера Брежнева отметила, что ее уход за собой начинается с заботы о здоровье, ведь когда человек чувствует себя хорошо, он излучает положительную энергию и выглядит свежо и красиво.  Но здоровье — это всегда комплексный подход, нужно учитывать и физическое, и ментальное состояние.

А чтобы чувствовать себя здоровой, артистка следит за режимом сна. По словам Веры, она старается засыпать до 23.00, а когда недосыпает, то жертвует чем-то ради сна, чтобы нормально отдохнуть и восстановить силы. Также певица следит за своим питанием и старается делать его правильно сбалансированным.

Еще жена Константина Меладзе раз в год устраивает организму полный check-up, она проходит различные обследования, консультируется со специалистами, улучшая показатели своего здоровья. 

И конечно же, в ее жизни присутствует физическая активность. 

Брежнева отметила, что именно такие простые шаги позволяют ей хорошо себя чувствовать и соответственно иметь здоровый и цветущий внешний вид. 

Что помогает Вере Брежневой сохранять красоту и здоровье - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Вера Брежнева показала фото своей старшей сестры.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ