Что помогает Вере Брежневой сохранять красоту и здоровье

39-летняя популярная артистка Вера Брежнева удивляет не только своей стройной фигурой, но и всегда цветущим внешним видом. На своей странице в Instagram знаменитость решила рассказать, как же поддерживает свое здоровье и красоту.

Вера Брежнева / @ververa

Певица рассказала, что подписчики часто спрашивают ее об уходе за собой и том, как она поддерживает свое тело и здоровье в тонусе. И главный ответ состоит в том, что некрасивых женщин не бывает, а бывают неухоженные. Но даже в таком случае важно соблюдать баланс, поскольку женщины, чрезвычайно увлеченные своей красотой, деградируют в других сферах. Но и забывать о себе тоже не стоит.

Вера Брежнева отметила, что ее уход за собой начинается с заботы о здоровье, ведь когда человек чувствует себя хорошо, он излучает положительную энергию и выглядит свежо и красиво. Но здоровье — это всегда комплексный подход, нужно учитывать и физическое, и ментальное состояние.

А чтобы чувствовать себя здоровой, артистка следит за режимом сна. По словам Веры, она старается засыпать до 23.00, а когда недосыпает, то жертвует чем-то ради сна, чтобы нормально отдохнуть и восстановить силы. Также певица следит за своим питанием и старается делать его правильно сбалансированным.

Еще жена Константина Меладзе раз в год устраивает организму полный check-up, она проходит различные обследования, консультируется со специалистами, улучшая показатели своего здоровья.

И конечно же, в ее жизни присутствует физическая активность.

Брежнева отметила, что именно такие простые шаги позволяют ей хорошо себя чувствовать и соответственно иметь здоровый и цветущий внешний вид.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Вера Брежнева показала фото своей старшей сестры.

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