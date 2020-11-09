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Что с лицом: Дженнифер Лопес не узнать на фотографии

Ее «творчество» подписчики не оценили

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

51-летняя голливудская знаменитость Дженнифер Лопес, недавно запустившая собственный бренд косметики, удивила фанатов снимком, на котором  применила слишком много фильтров.  Фотография появилась в ее Instagram Stories.

Что с лицом: Дженнифер Лопес не узнать на фотографии

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

Звезда фильма "Стриптизерши" входит в список знаменитостей, которые не обрабатывают свои снимки в фотошопе, прежде чем выставить их в социальную сеть. Джей Ло не раз показывала поклонникам, как выглядит без макияжа и вызывала огромный восторг своими "честными" фотографиями.

Поэтому подписчики удивились, когда увидели "зафотошопленный" снимок, ведь на нем актриса не похожа на себя. Она выглядит как юная девушка с идеально гладкой кожей, но все же большинство фолловеров не оценили такое "перевоплощение" звезды. Актрису попросили больше не пользоваться фильтрами, ведь на естественных снимках она получается намного красивее.

Что с лицом: Дженнифер Лопес не узнать на фотографии - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка Дженнифер Лопес опубликовала в сети откровенный снимок в белоснежном бикини, продемонстрировав свое стройное и подтянутое тело.


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