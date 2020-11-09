Что с лицом: Дженнифер Лопес не узнать на фотографии

51-летняя голливудская знаменитость Дженнифер Лопес, недавно запустившая собственный бренд косметики, удивила фанатов снимком, на котором применила слишком много фильтров. Фотография появилась в ее Instagram Stories.

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

Звезда фильма "Стриптизерши" входит в список знаменитостей, которые не обрабатывают свои снимки в фотошопе, прежде чем выставить их в социальную сеть. Джей Ло не раз показывала поклонникам, как выглядит без макияжа и вызывала огромный восторг своими "честными" фотографиями.

Поэтому подписчики удивились, когда увидели "зафотошопленный" снимок, ведь на нем актриса не похожа на себя. Она выглядит как юная девушка с идеально гладкой кожей, но все же большинство фолловеров не оценили такое "перевоплощение" звезды. Актрису попросили больше не пользоваться фильтрами, ведь на естественных снимках она получается намного красивее.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка Дженнифер Лопес опубликовала в сети откровенный снимок в белоснежном бикини, продемонстрировав свое стройное и подтянутое тело.

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