"Что за черт": самая татуированная женщина Австралии показала свое лицо без тату (ФОТО)

Модель и блоггер Эмбер Люк, известная как "самая татуированная женщина Австралии", ошеломила подписчиков. На этот раз не новыми татуировками, а почти полным их отсутствием, по крайней мере, на лице. 30-летняя инфлюэнсерша опубликовала в Instagram фото "до" и "после", на которых ее лицо замаскировано плотным макияжем, скрывающим многочисленные татуировки.

Самая татуированная женщина Австралии Эмбер Люк. Фото из открытых источников

Эмбер Люк работает над своим образом уже более десяти лет и, по ее словам, вложила в татуировку около 190 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов гривен). Ее тело, включая лицо и глазные яблоки, почти полностью покрыто татуировками, которые стали ее визитной карточкой и частью личного бренда.

Модель Эмбер Люк с татуировками

По словам Люк, идея замаскировать татуировку возникла на фоне ее размышлений о частичном удалении некоторых из них. Она нанесла тональный крем на лицо, а потом забыла об этом.

"Я посмотрела в зеркало после телефонного разговора и буквально воскликнула: "Что за черт?!"" – призналась модель и добавила, что "я ненавижу свое пустое лицо. Слава богу, что я его зататуаровала".

Женщина указывает, что не жалеет из-за татуировок. По ее словам, она сожалеет только потому, что не решилась сделать татуировку на лице раньше.

Эмбер Люк замаскировала татуировку тональным кремом

Люк давно позиционирует себя как символ радикального самовыражения и свободы выбора. В своем обращении к подписчикам она призвала не разрешать обществу диктовать, как человек должен выглядеть.

"Не позволяйте идиотам общества указывать вам, что вы должны делать со своим телом и своей жизнью, а что нет. Ты это контролируешь все. Это твой собственный дом. Живи этим и дыши этим, кроха", — добавила Люк.

Эмбер Люк более 10 лет назад до нанесения тату

