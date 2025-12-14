"Що за чорт": найбільш татуйована жінка Австралії показала своє обличчя без тату (ФОТО)

Модель і блогерка Ембер Люк, відома як "найбільш татуйована жінка Австралії", приголомшила підписників. Цього разу не новими татуюваннями, а майже повною їх відсутністю, принаймні на обличчі. 30-річна інфлюенсерка опублікувала в Instagram фото "до" і "після", на яких її обличчя замасковане щільним макіяжем, що приховав численні татуювання.

Найбільш татуйована жінка Австралії Ембер Люк. Фото з відкритих джерел

Ембер Люк працює над своїм образом уже понад десять років і, за її словами, вклала у татуювання близько 190 тисяч фунтів стерлінгів (понад 10 мільйонів гривень). Її тіло, включно з обличчям і очними яблуками, майже повністю вкрите татуюваннями, які стали її візитівкою та частиною особистого бренду.

Модель Ембер Люк з татуюваннями

За словами Люк, ідея замаскувати татуювання виникла на тлі її роздумів про часткове видалення деяких з них. Вона нанесла тональний крем на обличчя, а згодом забула про це.

"Я подивилася в дзеркало після телефонної розмови і буквально вигукнула: "Що за чорт?!"" — зізналася модель та додала, що "я ненавиджу своє пусте обличчя. Слава богу, що я його зататуювала".

Жінка вказує, що не шкодує про жодне з татуювань. За її словами, вона шкодує лише через те, що не наважилася зробити татуювання на обличчі раніше.

Ембер Люк замаскувала татуювання тональним кремом

Люк давно позиціонує себе як символ радикального самовираження та свободи вибору. У своєму зверненні до підписників вона закликала не дозволяти суспільству диктувати, як людина має виглядати.

"Не дозволяйте ідіотам суспільства вказувати вам, що ви повинні робити зі своїм тілом і своїм життям, а що ні. Ти це контролюєш усе. Це твій власний дім. Живи цим і дихай цим, крихітко", — додала Люк.

Ембер Люк понад 10 років тому до нанесення тату

