COVID-19 празднику не помеха: Антонио Бандерас признался, что болен коронавирусом в свой день рождения

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас в день своего 60-летия заявил, что у него обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом он написал у себя в Instagram, опубликовав свое детское фото.

Так, по словам Бандераса, незначительное изменение самочувствие и слабость не нарушили праздничного настроения актера. Также он добавил, что отправится на самоизоляцию, чтобы не навредить окружающим людям.

"Я хотел бы добавить, что чувствую себя относительно хорошо, только немного более усталым, чем обычно. Я уверен, что выздоровею как можно скорее, следуя медицинским показаниям, которые, я надеюсь, позволят мне преодолеть инфекционный процесс, от которого я страдаю и от которого страдает очень много людей по всей планете. Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы начать наполнять смыслом мои недавно вышедшие 60 лет, к которым я прибываю полный энтузиазма и энергии", - указал звездный именинник.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа сразу после утреннего пробуждения. 50-летняя знаменитость отметила, что женщины не должны волноваться о своем естественном виде, но обязаны следить за образом жизни и питанием.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!