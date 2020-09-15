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Уже выбрала имя для дочери: Пэрис Хилтон намерена стать мамой разнополых двойняшек

Она уже приступила к планированию своего будущего

сегодня, 14:46
Автор:

Любовь Блажко

Американская актриса заморозила свои яйцеклетки, чтобы продолжить потомство. А недавно она рассказала, что уже готова стать матерью разнополых двойняшек. Об этом пишет издание fakty.

Уже выбрала имя для дочери: Пэрис Хилтон намерена стать мамой разнополых двойняшек

Пэрис Хилтон хочет разнополых двойняшек. Фото: spletnik

Знаменитость уверена в том, что когда замораживаешь свои яйцеклетки, то у тебя есть право выбирать пол будущего ребенка. Для дочки она уже даже выбрала имя – Лондон. Такое необычное имя ей нравится потому, что оно будет в честь столицы Британии. Потому как саму Пэрис тоже назвали в честь столицы Франции. С именем для мальчика пока сложнее. Возможно оно тоже будет связано с названием какого-то города – она еще не может определиться. 

Известно, что фотомодель за свои 39 лет ни разу была в официальном браке. А с апреля прошлого года она строит серьезные отношения с предпринимателем Картером Реумом. Сама она говорит, что именно с этим молодым человеком она готова создать семью. 

Также Хилтон призналась, что в ее жизни были отношения, в которых она подвергалась физическому насилию – возлюбленный мог ее ударить или даже душить. Тогда она была готова мириться с этим, потому что не имела представления о том, какими должные быть нормальные романтические отношения. Если быть точнее, то пять ее кавалеров грубо вели себя с ней. Моральное и физическое давление Пэрис терпела и раньше: в школе-интернате в штате Юга, где она училась на тот момент. Певица вспоминает, что учителя в той школе не очень доброжелательно относились к детям. Они хотели внушить детям чувство страха, чтобы те боялись высказать свое мнение. 



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