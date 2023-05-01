Дан Балан появился на публике после "исчезновения" и молчания о войне (ВИДЕО)

Известный молдавский певец и экс-тренер 9-го и 10-го сезонов проектов "Голос страны" Дан Балан впервые появился после долгого "исчезновения". Немало времени исполнитель ничего не говорил о войне в Украине и ничего не писал в социальных сетях.

Дан Балан (фото из открытых источников)

Сейчас Дан Балан появился в Instagram. Он обнародовал новое видео. Но артист так и не рассказывает, куда же он делся с лета (предварительное сообщение артист размещал еще в августе 2022 года). Именно в то время он делал анонс переведенной на румынский язык песни Printre Culori ("Среди цветов").

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Сейчас звезда уже рассказал фанатам о новой песне. Он анонсирует композицию, которую он снял с детьми.

"Coming soon..." – подписал новое видео Балан.

В комментариях пользователи признают, что с нетерпением ждали встречи с певцом в сетях. Одни радуются, что певец продолжает свою творческую работу. Другие же с грустью отмечают, что ожидают от звезды большее его заявление о войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица ответила, будет ли переводить свои песни на украинский. Тина Кароль призналась, что не будет делать перевод своих русскоязычных хитов. Но петь эти песни она тоже не будет. С начала военного вторжения звезда уже не поет свои русские хиты, хотя их у нее много. Сейчас Кароль исполняет песни только на украинском языке. Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала NM, она признается, что перевести старые хиты – это очень тяжелая работа. При этом исполнительница рассказала, что ей нравится идея других коллег, которые перевели собственные русскоязычные песни и в результате имеют благозвучные треки. Как утверждает звезда, сейчас "на полке" перед ней собраны хиты на русском, но не все из них можно перевести. При этом она не запрещает желающим сделать попытку перевода ее песен, ничего не будет против.