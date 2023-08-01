Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить в России

Звездный украинский певец и комик Андрей Данилко, известный фанатам по сценическому имени Верка Сердючка, подробно вспомнил о том, как представители страны-агрессорки хотели "перетащить" его на сторону россиян. Откровенный разговор с участием Андрея Данилко был обнародован представителями канала "И грянул Грэм".

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Как говорит звездный украинский исполнитель, артисту сделали предложение работать в стране-агрессорке РФ, еще хотели уговорить присутствовать на российских телешоу и выступать на территории РФ с регулярными гастролями. Певец сделал признание, что ему поступало много подобных предложений перед началом полномасштабной войны в Украине.

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При этом звезда вспомнила, как российские представители массово ему звонили по телефону и делали предложения, чтобы вернуть певца в шоу-бизнес. Они даже спрашивали у Данилко, какая сумма нужна, чтобы он вернулся на сцену в России.

Как утверждает артист, россияне пытались провоцировать его и путем обмана заставить назвать цену собственной принципиальности. Андрей Данилко говорит, что именно такие у пропагандистов из РФ были планы, чтобы иметь на него компромат и с помощью этого уничтожить его, как певца в Украине, однако он заранее знал об их планах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верка Сердючка разозлила россиян своим выступлением на фестивале в Юрмале. Исполнитель из Украины Андрей Данилко, более известный фанатам под псевдонимом Верки Сердючки, побывал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где исполнил свой главный хит "Dancing Lasha Tumbai", но несколько изменился.

На сцену Верка Сердючка вышла в традиционной уже вышиванке и со звездой на голове, а ее "мама" Инна Билоконь сверкала в украинском наряде. Шоу-балет зажигал вместе с певцами на сцене под мелодию разрывного хита, припев которого имеет известные слова "Раша, гудбай".

