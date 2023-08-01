logo

BTC/USD

29198.34

ETH/USD

1850.30

LTC/USD

93.24

USD/UAH

37.27

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить в России

Андрей Данилко рассказал о том, как его пытались подкупить в стране-агрессоре.

сегодня, 22:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Звездный украинский певец и комик Андрей Данилко, известный фанатам по сценическому имени Верка Сердючка, подробно вспомнил о том, как представители страны-агрессорки хотели "перетащить" его на сторону россиян. Откровенный разговор с участием Андрея Данилко был обнародован представителями канала "И грянул Грэм".

Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить в России

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Как говорит звездный украинский исполнитель, артисту сделали предложение работать в стране-агрессорке РФ, еще хотели уговорить присутствовать на российских телешоу и выступать на территории РФ с регулярными гастролями. Певец сделал признание, что ему поступало много подобных предложений перед началом полномасштабной войны в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом звезда вспомнила, как российские представители массово ему звонили по телефону и делали предложения, чтобы вернуть певца в шоу-бизнес. Они даже спрашивали у Данилко, какая сумма нужна, чтобы он вернулся на сцену в России.

Как утверждает артист, россияне пытались провоцировать его и путем обмана заставить назвать цену собственной принципиальности. Андрей Данилко говорит, что именно такие у пропагандистов из РФ были планы, чтобы иметь на него компромат и с помощью этого уничтожить его, как певца в Украине, однако он заранее знал об их планах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верка Сердючка разозлила россиян своим выступлением на фестивале в Юрмале. Исполнитель из Украины Андрей Данилко, более известный фанатам под псевдонимом Верки Сердючки, побывал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где исполнил свой главный хит "Dancing Lasha Tumbai", но несколько изменился.

На сцену Верка Сердючка вышла в традиционной уже вышиванке и со звездой на голове, а ее "мама" Инна Билоконь сверкала в украинском наряде. Шоу-балет зажигал вместе с певцами на сцене под мелодию разрывного хита, припев которого имеет известные слова "Раша, гудбай".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uQ4P-q9y1ws&ab_channel=%D0%98%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!