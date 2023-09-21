Данилко попал в громкий скандал из-за теплых объятий с россиянином (ФОТО)

Украинская звезда Андрей Данилко недавно уехал в Соединенные Штаты, в Америке у него запланировано несколько выступлений в разных городах. Именно там он встречался с Рустамом Солнцевым, который стал знаменитым в РФ, участвуя в российском шоу "Дом-2".

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Первым об этом сообщил блоггер Алексей Голубицкий. На своей странице в социальных сетях украинец, комментируя это, пишет, что российский шоумен стал популярным, потому что занимался "скандалами, драками и обливанием помоями всех, с кем работал".

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"Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видососов? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блоггеры. Почему не встречаться с ними?" – возмущается блоггер.

Как утверждает Александр Голубицкий, это уже не впервые такие казусы с Данилко: "В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим россиянам". В феврале во время концерта в Испании юморист вытащил на сцену алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним.

Еще блоггер задает вопрос, как именно Андрей Данилко – украинец призывного возраста – совершает частые поездки за границу, почему не обнародует отчет о собранных средствах во время благотворительных выступлений и почему певец выступает во время корпоративов жен олигархов из РФ, как, например, во время дня рождение российской блоггерки Ники Белоцерковской.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить у России . Звездный украинский певец и комик Андрей Данилко, известный фанатам по сценическому имени Верка Сердючка, подробно вспомнил о том, как представители страны-агрессорки хотели "перетащить" его на сторону россиян.