logo

BTC/USD

26593.17

ETH/USD

1588.94

LTC/USD

64.62

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Данилко попал в громкий скандал из-за теплых объятий с россиянином (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилко попал в громкий скандал из-за теплых объятий с россиянином (ФОТО)

Данилко "застукали" с шоуменом Рустамом Солнцевым

сегодня, 21:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинская звезда Андрей Данилко недавно уехал в Соединенные Штаты, в Америке у него запланировано несколько выступлений в разных городах. Именно там он встречался с Рустамом Солнцевым, который стал знаменитым в РФ, участвуя в российском шоу "Дом-2".

Данилко попал в громкий скандал из-за теплых объятий с россиянином (ФОТО)

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Первым об этом сообщил блоггер Алексей Голубицкий. На своей странице в социальных сетях украинец, комментируя это, пишет, что российский шоумен стал популярным, потому что занимался "скандалами, драками и обливанием помоями всех, с кем работал".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видососов? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блоггеры. Почему не встречаться с ними?" – возмущается блоггер.

Как утверждает Александр Голубицкий, это уже не впервые такие казусы с Данилко: "В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим россиянам". В феврале во время концерта в Испании юморист вытащил на сцену алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним.

Еще блоггер задает вопрос, как именно Андрей Данилко – украинец призывного возраста – совершает частые поездки за границу, почему не обнародует отчет о собранных средствах во время благотворительных выступлений и почему певец выступает во время корпоративов жен олигархов из РФ, как, например, во время дня рождение российской блоггерки Ники Белоцерковской.

Данилко попал в громкий скандал из-за теплых объятий с россиянином (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить у России . Звездный украинский певец и комик Андрей Данилко, известный фанатам по сценическому имени Верка Сердючка, подробно вспомнил о том, как представители страны-агрессорки хотели "перетащить" его на сторону россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:38

Ти диви! Яка ціна дистанційного патріотизму, такого ж продажного як і вся країна Баг. Яким вони бачать майбутнє, яке для них захищають другорядні?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!