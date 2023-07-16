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Дантес ответил, не грызет ли его совесть из-за того, что он не пошел на войну

Дантес сказал, что он делает то, что должен

сегодня, 21:56
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известный музыкант Владимир Дантес, отвечая на вопросы Маши Ефросининой, честно сказал, какие мысли возникли у него в голове за год полномасштабного российского вторжения и не думает ли он, что нужен больше на передовой.

Дантес ответил, не грызет ли его совесть из-за того, что он не пошел на войну

Владимир Дантес (фото из открытых источников)

Дантес утверждает, что часто он думал о том, почему не оказался с оружием в руках на фронте, но потом эти мысли пропали. Он убежден, что на своем месте делает много возможного для того, чтобы приблизить нашу победу, в частности часто дает благотворительные концерты и собирает деньги для воинов ВСУ.


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Еще звезда убеждена, что его решение поддержат и сами украинские военнослужащие.

"Все эти мысли, насколько я мужчина… У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных – что должен делать все, что я делаю", – рассказал Дантес.

Еще он вспомнил, как выступил для защитников Донецкой области, это пять километров от линии фронта. Когда шел его концерт, там, очень близко, началось танковое сражение.

"Мы здесь концерт даем, там за окном прилеты идут, а военные слушают нас и не реагируют даже на взрывы", — подытожил украинский артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с служащий в ВСУ певец высказался об артистах, бежавших из страны. Исполнитель и лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко, пошедший служить в ряды защитников Вооруженных Сил Украины, возмущенно прокомментировал поведение тех коллег, которые самовольно покинули нашу страну и стали на путь предательства. Юрченко негативно оценивает поступок тех украинских звезд, которые уехали за границу во время войны.

Как утверждает артист, уже теперь эти предатели и беглецы хотят "отбелить" репутацию. Однако им это не поможет, уверен исполнитель. Согражданам не нужно даже упоминать об этих певцах, убежден Юрченко.



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