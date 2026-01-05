logo

Даша Астафьева кардинально изменила имидж (ФОТО)

Даша Астафьева в конце 2025 года сменила прическу и опубликовала черно-белые фото.

5 января 2026, 15:50
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева в конце 2025 года неожиданно для фанатов кардинально изменила имидж. Звезда отказалась от привычного длинного каре и выбрала короткую прическу, подчеркнувшую ее черты.

Даша Астафьева кардинально изменила имидж (ФОТО)

Даша Астафьева. Фото из открытых источнико

Обновленный стиль Астафьева представила в серии черно-белых фото, опубликованных в Instagram. На снимках она позирует в сдержанном oversize-аутфите, дополненном классическими туфлями-челноками, минималистическими серьгами и трендовыми очками. Особое внимание привлекла новая стрижка певицы – это короткие пряди, уложенные в хаотические локоны.

Даша Астафьева кардинально изменила имидж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева кардинально изменила имидж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

В сообщении артистка призналась, что именно эти фото стали для нее особенными.

"У меня было много откровенных съемок, но именно на этих фотографиях я по-настоящему "голая" перед вами", — написала Астафьева.

Даша Астафьева кардинально изменила имидж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева кардинально изменила имидж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Впоследствии она добавила еще один эмоциональный комментарий, отметив, что впервые в жизни ее публикация не получила ни одного негативного отклика. По словам певицы, поддержка подписчиков стала для нее неожиданной и очень трогательной. В комментариях пользователи благодарили ее за искренность, называли Астафьеву вдохновляющей, сильной и настоящей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даша Астафьева показала фото в белье и назвала свой вес.

Также "Комментарии" писали, что лысый Микки Рурк обеспокоил фанатов. Актер на новых снимках изменился до неузнаваемости.



