Головна Новини Зірки персона Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО)

Даша Астаф’єва наприкінці 2025 року змінила зачіску та опублікувала чорно-білі фото.

5 січня 2026, 15:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська співачка, модель і акторка Даша Астаф’єва наприкінці 2025 року несподівано для шанувальників кардинально змінила імідж. Зірка відмовилася від звичного довгого каре та обрала коротку зачіску, яка підкреслила її риси.

Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО)

Даша Астафʼєва. Фото з відкритих джерел

Оновлений стиль Астаф’єва представила в серії чорно-білих фото, опублікованих в Instagram. На знімках вона позує в стриманому oversize-аутфіті, доповненому класичними туфлями-човниками, мінімалістичними сережками та трендовими окулярами. Особливу увагу привернула нова стрижка співачки — це короткі пасма, укладені у хаотичні локони.

Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

У дописі артистка зізналася, що саме ці фото стали для неї особливими.

"У мене було багато відвертих зйомок, але саме на цих світлинах я по-справжньому "гола" перед вами", — написала Астаф’єва.

Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО) - фото 2

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Згодом вона додала ще один емоційний коментар, зазначивши, що вперше в житті її публікація не отримала жодного негативного відгуку. За словами співачки, підтримка підписників стала для неї несподіваною й дуже зворушливою. У коментарях користувачі дякували їй за щирість, називали Астаф’єву надихаючою, сильною та справжньою.  

