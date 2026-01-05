Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українська співачка, модель і акторка Даша Астаф’єва наприкінці 2025 року несподівано для шанувальників кардинально змінила імідж. Зірка відмовилася від звичного довгого каре та обрала коротку зачіску, яка підкреслила її риси.
Даша Астафʼєва. Фото з відкритих джерел
Оновлений стиль Астаф’єва представила в серії чорно-білих фото, опублікованих в Instagram. На знімках вона позує в стриманому oversize-аутфіті, доповненому класичними туфлями-човниками, мінімалістичними сережками та трендовими окулярами. Особливу увагу привернула нова стрижка співачки — це короткі пасма, укладені у хаотичні локони.
Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva
У дописі артистка зізналася, що саме ці фото стали для неї особливими.
Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva
Згодом вона додала ще один емоційний коментар, зазначивши, що вперше в житті її публікація не отримала жодного негативного відгуку. За словами співачки, підтримка підписників стала для неї несподіваною й дуже зворушливою. У коментарях користувачі дякували їй за щирість, називали Астаф’єву надихаючою, сильною та справжньою.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Даша Астаф’єва показала фото в білизні та назвала свою вагу.
Також "Коментарі" писали, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів. Актор на нових знімках змінився до невпізнання.