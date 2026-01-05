Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж (ФОТО)

Українська співачка, модель і акторка Даша Астаф’єва наприкінці 2025 року несподівано для шанувальників кардинально змінила імідж. Зірка відмовилася від звичного довгого каре та обрала коротку зачіску, яка підкреслила її риси.

Даша Астафʼєва. Фото з відкритих джерел

Оновлений стиль Астаф’єва представила в серії чорно-білих фото, опублікованих в Instagram. На знімках вона позує в стриманому oversize-аутфіті, доповненому класичними туфлями-човниками, мінімалістичними сережками та трендовими окулярами. Особливу увагу привернула нова стрижка співачки — це короткі пасма, укладені у хаотичні локони.

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

У дописі артистка зізналася, що саме ці фото стали для неї особливими.

"У мене було багато відвертих зйомок, але саме на цих світлинах я по-справжньому "гола" перед вами", — написала Астаф’єва.

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафʼєва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Згодом вона додала ще один емоційний коментар, зазначивши, що вперше в житті її публікація не отримала жодного негативного відгуку. За словами співачки, підтримка підписників стала для неї несподіваною й дуже зворушливою. У коментарях користувачі дякували їй за щирість, називали Астаф’єву надихаючою, сильною та справжньою.

