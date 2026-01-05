Лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів: актор змінився до невпізнання (ФОТО)

Легенда американського кіно Мікі Рурк почав 2026 рік далеко від глянцю Голлівуду. Папараці зафіксували 73-річного актора біля його будинку в Лос-Анджелесі у повсякденному одязі, зі скромним виглядом і повністю поголеною головою. Знімки швидко розійшлися мережею й спричинили хвилю занепокоєння серед прихильників зірки.

Мікі Рурк кілька років тому. Фото: EPA / UPG

На фото Мікі Рурк отримує доставку їжі у спортивних штанях, смугастому светрі та з намистом з хрестом. Різкий контраст з колишнім образом секс-символа став приводом для обговорень серед шанувальників актора. У коментарях фанати висловлюють підтримку та сподівання, що з Рурком усе гаразд.

Мікі Рурк у 2026 році. Фото: Backgrid

Мікі Рурк. Фото: Backgrid

Мікі Рурк. Фото: Backgrid

Мікі Рурк. Фото: Backgrid

Нещодавно у ЗМІ повідомляли про фінансові труднощі Рурка. Згідно з судовими документами, актор заборгував близько 59 тисяч доларів орендної плати за будинок у Лос-Анджелесі. Місячна оренда трикімнатного бунгало в іспанському стилі, збудованого у 1926 році, становить 7 тисяч доларів. Рурк отримав офіційне повідомлення з вимогою сплатити борг або звільнити помешкання.

Мікі Рурка здобув славу у 1980-х завдяки фільмам "9 1/2 тижнів" та "Янгольське серце", згодом він залишив кіно, а у 2008-му тріумфально повернувся з роллю у "Рестлері", отримавши "Золотий глобус" і номінацію на "Оскар". Останніми роками актор рідше з’являвся у великих проєктах. У 2025-му його участь у британському реаліті-шоу "Великий брат" завершилася достроково через конфліктну поведінку.

