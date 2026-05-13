Даша Астафьева показала архивные фото: как раньше выглядела звезда Playboy

Украинская певица, модель и бывшая участница группы NikitA Даша Астафьева поделилась с подписчиками редкими архивными фотографиями с детства. Фото артистка опубликовала в соцсетях по случаю Дня матери, посвятив сообщение своей маме.

Даша Астафьева. Фото: da_astafieva/Instagram

На одном из кадров маленькая Даша Астафьева позирует рядом с матерью во время детского праздника. Будущую звезду можно увидеть с большим розовым бантом и короткими волосами.

Даша Астафьева в детские годы. Фото: da_astafieva/Instagram

На другом архивном фото Астафьева уже выглядит более узнаваемо, с длинными волосами, проколотыми ушами и в джинсовой куртке. Поклонники обратили внимание, что в юном возрасте будущая модель обладала яркой внешностью и собственным стилем.

Даша Астафьева представила свои детские фото. Фото: da_astafieva/Instagram

В своем сообщении артистка подчеркнула, что День матери имеет для нее особое значение. Она поблагодарила маму за поддержку и любовь, а также поздравила всех женщин, имеющих детей.

"В День Матери, хочу поздравить всех, кому посчастливилось слышать это слово. Мне кажется, оно прекрасно и имеет невероятное количество смыслов, которые каждый из нас должен ценить и беречь. Спасибо и люблю свою Мамуню", — пишет Астафьева.

