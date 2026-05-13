Даша Астаф’єва показала архівні фото: як раніше виглядала зірка Playboy

Українська співачка, модель та колишня учасниця гурту NikitA Даша Астаф’єва поділилася з підписниками рідкісними архівними фотографіями з дитинства. Фото артистка опублікувала у соцмережах з нагоди Дня матері, присвятивши допис своїй мамі.

Даша Астаф’єва Фото: da_astafieva/Instagram

На одному з кадрів маленька Даша Астаф’єва позує поруч із мамою під час дитячого свята. Майбутню зірку можна побачити з великим рожевим бантом та коротким волоссям.

Даша Астаф’єва у дитячі роки. Фото: da_astafieva/Instagram

На іншому архівному фото Астаф’єва вже виглядає більш впізнавано, з довшим волоссям, проколотими вухами та у джинсовій куртці. Шанувальники звернули увагу, що у юному віці майбутня модель мала яскраву зовнішність і власний стиль.

Даша Астаф’єва показала свої дитячі фото. Фото: da_astafieva/Instagram

У своєму дописі артистка наголосила, що День матері має для неї особливе значення. Вона подякувала мамі за підтримку та любов, а також привітала всіх жінок, які мають дітей.

"У День Матері, хочу привітати всіх, кому пощастило чути це слово. Мені здається, воно прекрасне і має неймовірну кількість сенсів, які кожен з нас має цінувати і берегти. Дякую і люблю свою Мамуню", — пише Астаф’єва.

