Даша Квиткова рассказала, как узнала о своей беременности

Даша Квиткова и Никита Добринин нашли друг друга благодаря проекту "Холостяк" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. Теперь влюбленные ожидают пополнения в семье. Даша Квиткова откровенно рассказала, как узнала об этой новости.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @nikitadobrynin

Блогерша рассказала, что они с Никитой очень ответственно подошли к вопросу планирования детей, поэтому она заранее обратилась к врачам и начала закрывать вопросы, которые ее тревожили. Даша призналась, что даже у самой здоровой женщины сразу не получается забеременеть, но важно не опускать руки.

Победительница "Холостяка" рассказала, что поначалу они "фанатично" отнеслись к беременности, в том плане, что очень сильно этого хотели и регулярно покупали тесты. Но ничего не происходило. А потом пара выдохнула и решила отпустить ситуацию. И тут, как рассказывает Даша, ей приснился сон, в котором она делает два теста и видит долгожданные две полоски. Но проснувшись, она не особо обратила на него внимания.

Блогерша рассказала, что потом они с мужем уехали в Черновцы и там ее состояние начало ухудшаться. Ее тошнило, но она подумала, что отравилась. И лишь вернувшись в Киев, сделала два теста (которые были последние) и поняла, что наконец-то она в положении. При чем, после первого теста Даша не поверила, и лишь когда утром сделала второй, у нее выступили слезы счастья.

Победительница "Холостяка" призналась, что сразу же после в клинику возле дома, чтобы подтвердить наверняка и после того, как ей сказали, что она беременна уже около месяца, она побежала рассказывать мужу. Даша просто вручила ему два теста, когда он смотрел сериал.

"Скажу честно, плакали оба. До сих пор не можем поверить, что во мне растет маленький человек", — написала блогерша.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Даша Квиткова сообщила своим подписчикам, что они вместе с Никитой Добрыниным ожидают первенца, опубликовав фотографию на Мальдивах с округлившимся животиком.

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