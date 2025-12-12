«Даже не Россия»: Винник назвал виновника войны и встал на защиту русского языка

Певец Олег Винник, проживающий сейчас в Германии, считает, что в Украине не стоит запрещать русский язык.

Певец Олег Винник. Фото: из открытых источников

По мнению артиста, изучение любого иностранного языка – это право каждого, и искусственные запреты при этом неуместны. К тому же, по его словам, многие украинцы до сих пор общаются на русском в повседневной жизни. Об этом Винник сказал в интервью РБК-Украина.

"Кто хочет, изучайте русский язык, открывайте там свои эти, я имею в виду, какие-то частные школы — китайский или английский. Это очень хорошо. Тем более, что у нас в Украине очень огромный процент, который разговаривает до сих пор на русском языке", — сказал певец.

Винник также отметил, что не следует отождествлять язык с агрессией. По его словам, ответственность за нападение на Украину лежит не на языке, а на российских властях.

"Не язык на нас напал, а напала на нас другая нация — Россия. И даже не Россия, а это Путин. Я имею в виду, это власть", — добавил Винник.

Как сообщал портал "Комментарии", певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения переехал в Германию и почти не появлялся в украинском медиапространстве, наконец дал интервью, в котором попытался объяснить свою скандальную фразу о "глотке свежего воздуха".

В ответ на обвинения он заявил, что его слова вырвали из контекста. По словам певца, ничего обидного он не имел в виду просто хотел показать разницу в погоде между Германией и Украиной. Тогда, как отмечает Винник, многие украинцы в соцсетях жаловались на изнуряющую жару, в то время как в Германии было прохладно.