«Навіть не Росія»: Винник назвав винуватця війни та став на захист російської мови
«Навіть не Росія»: Винник назвав винуватця війни та став на захист російської мови

Виконавець Олег Винник зробив нову гучну заяву про війну й мову

12 грудня 2025, 00:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Співак Олег Винник, який зараз мешкає у Німеччині, вважає, що в Україні не варто забороняти російську мову. 

«Навіть не Росія»: Винник назвав винуватця війни та став на захист російської мови

Співак Олег Винник. Фото: з відкритих джерел

На думку артиста, вивчення будь-якої іноземної мови — це право кожного, і штучні заборони при цьому недоречні. До того ж, за його словами, чимало українців досі спілкуються російською у повсякденному житті. Про це Винник сказав в інтервю РБК-Україна. 

"Хто хоче, вивчайте російську мову, відкривайте там свої ці, я маю на увазі, якісь приватні школи —  чи китайську, чи англійську. Це дуже добре. Тим паче, що в нас в Україні дуже величезний відсоток, який розмовляє дотепер російською мовою", — сказав співак.

Винник також зауважив, що не варто ототожнювати мову з агресією. За його словами, відповідальність за напад на Україну лежить не на мові, а на російській владі. 

"Не мова на нас напала, а напала на нас інша нація — Росія. І навіть не Росія, а це Путін. Я маю на увазі, це влада", — додав Винник. 

Як повідомляв портал "Коментарі", співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини й майже не з’являвся в українському медіапросторі, нарешті дав інтерв’ю, у якому спробував пояснити свою скандальну фразу про "ковток свіжого повітря".

У відповідь на звинувачення він заявив, що його слова вирвали з контексту. За словами співака, нічого образливого він не мав на увазі — просто хотів показати різницю в погоді між Німеччиною та Україною. Тоді, як зазначає Винник, багато українців у соцмережах скаржилися на виснажливу спеку, тоді як у Німеччині було прохолодно.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/entertainment/oleg-vinnik-dav-interv-yu-ukrayinu-zhittya-1765437176.html
