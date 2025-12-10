"Як можна мене так розбивати": Винник різко висловився до українців через їх обурення

Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини й майже не з’являвся в українському медіапросторі, нарешті дав інтерв’ю, у якому спробував пояснити свою скандальну фразу про "ковток свіжого повітря". Про реакцію артиста на хвилю критики повідомляє РБК-Україна.

Олег Винник. Фото: з відкритих джерел

У відповідь на звинувачення він заявив, що його слова вирвали з контексту. За словами співака, нічого образливого він не мав на увазі — просто хотів показати різницю в погоді між Німеччиною та Україною. Тоді, як зазначає Винник, багато українців у соцмережах скаржилися на виснажливу спеку, тоді як у Німеччині було прохолодно.

"Мені казали: "Тут задушливо, дихати нічим". А я просто щиро показав, що тут холодно. Сказав про ковток повітря лише через те, що дивує різниця — тисяча кілометрів, а клімат зовсім інший", — пояснив артист.

Винник визнав, що не очікував такого різкого негативу у відповідь. Численні користувачі соцмереж обурилися його словами, нагадали про війну та радили, якщо в нього є "свіже повітря", то "передати його на фронт".

"Не думав, що мене так захейтять. Виходить, говориш правду — отримуєш хейт, говориш псевдоправду — це вже шоу-бізнес. Який шоу-бізнес? Я просто висловився… Господи, як ви можете брати таке й мене розбивати? Ви ж бачите, що це було щиро. Придумати це було б неможливо", — обурився співак.

Також зазначається, що Винник вперше за довгий час з’явився на публіці. Його помітили на концерті Вєрки Сердючки в Берліні, де частина присутніх не змогла стримати емоцій, побачивши виконавця після тривалої відсутності.

