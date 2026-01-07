Дела плохие: у легендарного итальянского актера Адриано Челентано тревожное положение

Итальянский музыкант, певец и актер Адриано Челентано, покинувший большое кино еще в 1992 году, сейчас переживает непростой период вместе со своей женой Клаудией Мори.

Адриано Челентано (фото из открытых источников)

Как сообщают итальянские СМИ, доходы Адриано Челентано от бизнеса существенно сократились. Выяснилось, что Клаудия Мори инициировала рабочую встречу с участием компаний в сфере недвижимости, музыки и кинопроизводства, которыми супруги руководят совместно.

После анализа финансовых отчетов стало ясно, что многолетние поступления от прав на фильмы, телепроекты и музыкальные произведения, накопленные за долгую и успешную карьеру, хотя и не исчезли полностью, но постепенно уменьшаются из года в год.

По итогам прошлого года две музыкальные компании (Clan и Luna Park Edizioni Musicali), две теле- и кинопроизводственные структуры (Clan Celentano и Ciao Ragazzi), а также семейная компания по управлению недвижимостью (Generale Holding) получили общую выручку в размере 3,44 млн евро. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил 5,06 млн. евро.

Снижение доходов оказалось достаточно ощутимым — минус 32,02%, а оборот сократился до 1,62 млн евро по сравнению с предыдущим периодом. Кроме этого, уменьшилась и прибыль: совокупный финансовый результат пяти компаний составил 256 165 евро, что на 209 247 евро меньше, чем годом ранее. Несмотря на то, что активы группы Celentano–Mori остаются значительными — в том числе недвижимость, приобретенная на сумму 13,681 млн евро, а также 509 851 евро на банковских счетах компаний, первые тревожные сигналы стали очевидными.

В то же время, сам Адриано Челентано не демонстрирует желания возвращаться на телеэкраны, даже несмотря на финансовые трудности. Его последнее появление на телевидении произошло в 2019 году на канале Canale 5, однако этот выход не стал одним из самых успешных в его карьере.

