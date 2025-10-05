Софі Лорен уперше за довгий час з’явилася на публіці: як виглядає 91-річна легенда кіно (ФОТО)

Легендарна італійська акторка Софі Лорен, яку давно не бачили на публіці, несподівано з’явилася на весіллі свого сина Карло Понті-молодшого. Церемонія відбулася в Женеві, де 91-річна зірка стала почесною гостею й викликала захоплення шанувальників своїм виглядом.

Софі Лорен. Фото з відкритих джерел

Софі Лорен завітала на святкування шлюбу Карло Понті-молодшого, який одружився з фітнес-тренеркою Маріам Шарманашвілі. Знімки з події опублікувала сама наречена у своєму Instagram, де світ побачив, як сьогодні виглядає легенда світового кіно Софі Лорен.

На фотографіях Софі Лорен усміхнена, елегантна та життєрадісна. Вона у класичному образі, що підкреслює її вічний шарм. Попри поважний вік, акторка зберегла свій знаменитий стиль і випромінює ту саму харизму, що зробила її іконою Голлівуду.

Для Карло та Маріам це була вже друга церемонія. Перша відбулася на батьківщині нареченої у Грузії. Тоді Софі Лорен не змогла приїхати через стан здоров’я, тож пара вирішила повторити обряд у Швейцарії, аби акторка змогла особисто привітати молодят.

Софі Лорен — одна з найвеличніших постатей світового кінематографа. Вона стала символом "Золотого віку Голлівуду" та жіночої краси 20 століття. У 1962 році акторка увійшла в історію як перша жінка, що отримала премію “Оскар” за роль у неангломовному фільмі "Чочара".

