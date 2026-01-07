Справи погані: в легендарного італійського актора Адріано Челентано тривожне становище

Італійський музикант, співак і актор Адріано Челентано, який залишив велике кіно ще у 1992 році, нині переживає непростий період разом зі своєю дружиною Клаудією Морі.

Адріано Челентано (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють італійські медіа, доходи Адріано Челентано від бізнесу суттєво скоротилися. З’ясувалося, що Клаудія Морі ініціювала робочу зустріч за участі компаній у сферах нерухомості, музики та кіновиробництва, якими подружжя керує спільно.

Після аналізу фінансових звітів стало зрозуміло, що багаторічні надходження від прав на фільми, телепроєкти та музичні твори, накопичені за довгу й успішну кар’єру, хоча й не зникли повністю, однак поступово зменшуються з року в рік.

За підсумками минулого року дві музичні компанії (Clan і Luna Park Edizioni Musicali), дві теле- та кіновиробничі структури (Clan Celentano і Ciao Ragazzi), а також сімейна компанія з управління нерухомістю (Generale Holding) отримали загальний виторг у розмірі 3,44 млн євро. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 5,06 млн євро.

Зниження доходів виявилося доволі відчутним — мінус 32,02%, а оборот скоротився до 1,62 млн євро порівняно з попереднім періодом. Окрім цього, зменшився і прибуток: сукупний фінансовий результат п’яти компаній склав 256 165 євро, що на 209 247 євро менше, ніж роком раніше. Попри те, що активи групи Celentano–Mori залишаються значними — зокрема нерухомість, придбана на суму 13,681 млн євро, а також 509 851 євро на банківських рахунках компаній, перші тривожні сигнали вже стали очевидними.

Водночас сам Адріано Челентано не демонструє бажання повертатися на телеекрани, навіть попри фінансові труднощі. Його остання поява на телебаченні відбулася у 2019 році на каналі Canale 5, однак цей вихід не став одним із найуспішніших у його кар’єрі.

