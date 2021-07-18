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Дела сердечные: что Тина Кароль рассказала о своих чувствах к Дану Балану

Артистка возмущена тем, что ее симпатию к Дану Балану назвали выдумкой ради рейтинга

сегодня, 18:24
Автор:

Вечканова Елена

Поклонники украинского телешоу "Голос країни" наверняка не раз задавались вопросом, в каких же отношениях состоят судьи нескольких сезонов программы Тина Кароль и Дан Балан. Как сообщает женский портал "Сторинка", не так давно Кароль в интервью иностранным журналистам приоткрыла занавес таинственности насчет их личной жизни.

Дела сердечные: что Тина Кароль рассказала о своих чувствах к Дану Балану

Тина Кароль прокомментировала роман с Даном Баланом. Фото из открытых источников

Судя по всему, певицу глубоко задели слова продюсера "Голоса…", которым является Владимир Завадюк. Дабы немного успокоить ревностных поклонников обеих исполнителей, он сообщил, что их роман — фикция, придумка ради повышения телевизионных рейтингов.

Нельзя не отметить, что интерес к отношениям между Кароль и Баланом действительно привлекал зрителей. Певцы постоянно шутили друг на другом, часто появлялись в поле зрения телекамер в обнимку и были весьма обходительны друг с другом.

Возможно, именно поэтому Тина Кароль выразила свое недовольство заявлениями Завадюка.

"Нам пришлось вместе [с Даном Баланом — ред.] отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация разрулилась, и все все поняли", — подчеркнула она, давая интервью для казахстанских СМИ.

Конкретики же насчет своих чувств к Балану певица, как и ранее, решила избежать.

"Посмотрим, как судьба направит наши сердечные струны", — лукаво заметила Тина Кароль.

К слову, сам Дан Балан на слова продюсера шоу также отреагировал не слишком довольно: отметил, что ни в какие фейковые отношения их с Кароль играть не заставляли, а симпатию, которой прониклись их фанаты, была действительно искренней.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему в Сети возмущаются одним из недавних ярких выступлений Тины Кароль.

Также на портале вы можете узнать, почему Кароль пришлось прервать свой концерт в Одессе, так и не порадовав поклонников полноценным шоу. Подробности — в нашем материале.


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/07/tina-karol-rasskazala-o-cuvstvah-k-danu-balanu/
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